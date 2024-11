Ampio approfondimento sul caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa ad ottobre 2023 a Rimini, a Quarto Grado, talk di Rete 4 del venerdì sera. Se ne è dibattuto in studio con la presenza di Davide Barzan, il consulente di parte di Manuela e Loris Bianchi. Secondo Carmelo Abbate, l’incidente probatorio sulla Cam 3: “E’ importante ma non determinante, quando sento dire che se cade questo cade l’accusa contro Louis Dassilva, forse non è stata letta bene l’ordinanza”.

“Lui è l’unico che ha un buco quella sera – aggiunge – tutto l’alibi di Louis è sconfessato dalla telecamera, poi dalla moglie, poi dal fatto che diceva di essere stato sul divano e poi sul balcone, e poi non è finita qui… come ti dico da sempre, l’indagine è tutt’ora in corso e qualcuno probabilmente riceverà qualche sorpresa, qualcuno che ha scherzato troppo col fuoco, che continua a mentire, vedremo se la moglie, gli amanti o i vicini di casa, troppa gente mente”. Per Nuzzi invece il filmato della Cam 3 della farmacia è fondamentale, e lo stesso pensa l’ex pm Carmen Pugliese: “Secondo me se cade la prova della Cam 3 cade tutto, e poi ci rendiamo conto che se la moglie di Louis Dassilva dice il falso è nel suo diritto?”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN SULL’INCIDENTE PROBATORIO

Ha quindi preso la parola proprio Barzan che ha spiegato: “Io sono convinto che l’esperimento giudiziario si possa fare, fino a poco tempo fa avevo qualche dubbio mentre il consulente di parte Battiato si è detto molto sicuro di se, utilizzerà dei patch di tessuto con i colori della pelle per verificare se effettivamente questa persona che transitava dalla Cam 3 alle 22:17 è caucasica o meno, e sarà importante anche la retroflessione”.

“Dobbiamo ringraziare anche il Gip – ha aggiunto – che ha voluto fortemente questo incidente probatorio”. Barzan è stato incalzato anche sulla prima sit di Loris Bianchi che accusava Louis e che diceva giustizia è stata fatta: “Sono elementi che sono stati già ampiamente valutati”, e Carmelo Abbate aggiunge: “E’ straordinariamente lucido, nell’immediatezza dell’omicidio è la persona che centra l’incaglio dell’assassino, è straordinariamente anticipatorio, inquadra l’assassinio in un rapporto che attendeva a Manuela, che Manuela viveva questa relazione in maniera asfissiante, quando dice che potrei essere stato lui dice che poteva essere stato qualcuno che liberava come Manuela come appunto avrebbe potuto essere lui”.

PIERINA PAGANELLI, PM PUGLIESE SU PAROLE DI LORIS

Dubbiosa però Carmen Pugliese: “Questa di Loris Bianchi è una frase infelicissima, non è una chiacchierata fra amici, secondo me la procura avrebbe dovuto indagare… una frase cinica, infelice e se io fossi stato il pubblico ministero che lo interrogava l’avrei approfondito”, e Carmelo Abbate ha ribattuto: “Guarda che hanno non approfondito ma di più, hanno smontato la lavatrice, verificato gli orari della ragazza…”

Secondo la dottoressa Pugliese: “Non si va davanti al ministero dicendo delle cose così”. Si è parlato poi della figura di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva: “Secondo me non sarebbe riuscita a tollerare la presenza di Manuela in casa sua se realmente avesse saputo della relazione con il marito”, ha spiegato il dottor Picozzi.

PIERINA PAGANELLI, ABBATE: “BEFFA ATROCE LA QUERELA CONTRO VALERIA”

Per Nuzzi: “Ha una costruzione del linguaggio che esprime capacità di analisi, gestione della tensione, furbizia…. non me ne voglia Valeria” e Carmelo Abbate replica: “I suoi sono falli di reazione, lei è cornuta e mazziata ribadisco, andare a querelare questa persona dopo tutto quello che hai fatto lo trovo ingeneroso, non lo doveva querelare è una beffa atroce, non c’è mai stato nessun reato, non ha mai fatto male ad una mosca in vita sua, è la reazione scomposta di una persona ferita. Manuela mente dicendo che non ha una relazione poi dice una fugata relazione e poi il 30 ottobre messa alle strette dice di essere innamorata”.

PIERINA PAGANELLI, E LA QUERELLA VALERIA-MANUELA

Davide Barzan aggiunge: “Mi dispiace che Carmelo giustifichi un’aggressione monolaterale nei riguardi della Bianchi, ricordiamo anche quelle frasi sull’acido o sul fatto che girava sempre con il coltello in tasca e dopo questa frase aggredisce Manuela Bianchi dinanzi a dei giornalisti, la violenza non è mai giustificata e io la penserò sempre così”. Nuzzi aggiunge: “Manuela ha fatto ciò che ha fatto, ma se la Valeria ha compiuto reati verso Manuela allora sono reati…”.

Per Barzan “Sono dei reati gravi, tanto è che il pm a luglio del 2024 chiedeva una emissione di una misura cautelare, non minimizziamo, sono minacce aggravate e diffamazioni aggravate”. Per la dottoressa Pugliese: “Questi sono elementi di contorno importanti, ma concentriamoci sul delitto”, come ad esempio le due tracce femminili di dna trovati sugli indumenti di Pierina, due profili diversi fra loro che potrebbero essere dei soccorritori. “Il fatto che sono diversi va a favore di una contaminazione”, aggiunge il generale Garofalo. In chiusura Abbate ha spiegato: “Lo sviluppo che dicevo quando ci sarà? In sede di chiusura indagine, entro la fine dell’anno”.