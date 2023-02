Pierluigi, chi è il corteggiatore sosia di Ricky Martin a Uomini e Donne/ Tina…

Chi è Pierluigi, il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Nuovi pretendenti per Roberta Di Padua a Uomini e Donne. La dama storica del trono over incontra Marco, un ragazzo trentenne e Pierluigi. La dama, colpita dall’aspetto fisico di entrambe, decide di farli restare per poterli conoscere meglio. Tra i due, ad attirare l’attenzione di Roberta, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, è Pierluigi. Quest’ultimo racconta di lavorare come tassista a Milano, di avere 40 anni e due nipoti e di essere il sosia italiano di Ricky Martin. “Ma vuoi farti querelare?”, chiede ironicamente Tina Cipollari.

“Non è colpa mia. L’ha deciso il fanclub italiano”, spiega Pierluigi che racconta di cimentarsi nell’imitazione di Ricky Martin ballando nei locali. “Spero che ti paghino”, dice ancora la bionda opinionista ricevendo una risposta affermativa.

L’esibizione di Pierluigi a Uomini e donne

Dopo qualche esitazione, su richiesta di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Pierluigi decide di accontentare le persone dello studio e cimentarsi nell’imitazione di Ricky Martin. Il corteggiatore, così, si è esibito sulle note di una canzone di Ricky Martin ballando anche in modo sensuale e stupendo tutti per la bravura.

“Bravo, non me l’aspettavo”, commenta Tina Cipollari a cui si unisce anche Gianni Sperti che si complimenta sinceramente con Pierluigi che avrà occasione di sfoggiare nuovamente il suo talento nelle prossime puntate perchè Roberta decide di farlo restare per conoscerlo meglio esattamente come Marco.

