Pierluigi Diaco e Vladimir Luxuria/ Le foto inedite del passato: “siete pazzi…”

Pierluigi Diaco e Vladimir Luxuria sono uniti da una lunga e solida amicizia documentata anche da alcune foto che lo provano. Ospite del faccia a faccia di Io e Te nel giorno del suo 55esimo compleanno, Vladimir Luxuria, dopo aver ricevuto, a sorpresa, i messaggi di auguri della sorella Laura e dei genitori, ha voluto ricambiare il regalo ricevuto da Pierluigi Diaco mostrando ai telespettatori di Raiuno le foto del passato. Due immagini in cui Vladimir Luxuria e Pierluigi Diaco condividono alcuni momenti insieme. Nella prima foto, giovanissimi, Vladimir e Diaco sono al Muccassassina mentre la seconda foto è stata scattata in una trattoria, dopo uno spettacolo teatrale della Luxuria, ancora vestita con gli abiti di scena. Due foto che hanno spiazzato Diaco che non immaginava che esistessero ancora.

PIERLUIGI DIACO E VLADIMIR LUXURIA, UNA LUNGA AMICIZIA

Sono tanti i momenti che Pierluigi Diaco e Vladimir Luxuria hanno trascorso in questi anni come testimoniano le foto che la Luxuria ha affidato alla redazione di Io e Te. “Ma voi siete pazzi. Ma le conservi ancora?“, ha chiesto Diaco alla Luxuria che conferma di avere le foto con cui riesce a ricordare il suo passato. Un momento privato che Vladimir Luxuria ha voluto condividere con il pubblido di Raiuno e con l’amico con cui ha affrontato tanti diversi momenti importanti. Ai microfoni dell’amico, inoltre, Vladimir ha parlato del forte legame che ha con la sorella Laura. “Ci dividono solo due anni. Con lei c’è sempre stato un rapporto di fortissima solidarietà. Ci siamo aiutate a vicenda nei momenti di fortissima difficoltà”, ha concluso.



