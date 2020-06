Vladimir Luxuria/ “Non riesco ad odiare le persone, la cosa più bella è la libertà”

Compie oggi gli anni la grandissima Vladimir Luxuria, nome d’arte di Wladimiro Guadagno. L’ex politica e volto noto della televisione, festeggia oggi il 55esimo compleanno, essendo nata a Foggia il 24 giugno del 1965. In occasione di questa giornata speciale il programma di Rai Uno, ItaliaSì, ha intervistato proprio la Vladi nazionale: “Sto bene grazie, 55 volte Vladi”. Il conduttore Marco Liorni ha quindi chiesto alla Luxuria come festeggerà oggi: “Mi ricongiungo con i congiunti, giusto per usare dei termini andati alla grande in questo periodo, starò con gli affetti più cari. Una festicciola vicino a Roma, e festeggerò con le persone che mi vogliono bene. Sono molto contenta perchè è bello ritrovare persone che quando eravamo in lockdown non potevano vedere”. Anche Rita Dalla Chiesa, opinionista del programma Rai, ha voluto fare gli auguri alla Luxuria: “Le donne intelligenti dicono l’età, poi ci sono quelle che preferiscono mistificarla, che poi fanno tanti aggiustamenti che l’età non corrisponde più”.

VLADIMIR LUXURIA, SCAMBIO DI BATTUTE CON MAURO CORUZZI

Mauro Coruzzi invece ironizza: “Sei una carogna, scusa Vladi, celebriamo una persona che neanche ti invita alla festa?”. Quindi ha risposto la festeggiata: “Mauro adesso posso abbracciarti ancora più forte perchè sei diventato più magro”. E ancora: “Mi sono resa conta che io non riesco ad odiare, lo dico sinceramente, non riesco a provare quell’odio che mi spingono a voler male alle persone, è una cosa che apprezzo di più”. Il conduttore tv ha quindi ricordato una frase della stessa Luxuria, che un giorno disse: “Al bambino che ero vorrei dire ‘Avevi ragione tu, hai fatto bene a scegliere la libertà’”. “La cosa più bella è sentirsi liberi – ha commentato la 55enne foggiana – è la cosa più importante che c’è, se non lo decidiamo noi di essere liberi, autorizziamo gli altri ad imprigionarci nelle loro restrizioni”. Anche la nostra redazione si unisce ovviamente agli auguri per Vladi.



