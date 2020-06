Pierluigi Diaco “trapani e martelli mentre andiamo in onda”/ “Lavori in corso in Rai”

Piccolo contrattempo nello studio di Io e Te durante la puntata del 25 giugno. Nel corso del faccia a faccia con Bianca Berlinguer, Pierluigi Diaco è stato interrotto da una serie di rumori provenienti da un piano superiore dell’edificio della Rai dal quale viene trasmessa la trasmissione di Raiuno. Mentre raccoglieva le dichiarazioni di Bianca Berlinguer, Diaco è stato interrotto da una serie di rumori. “E’ interessante. Mentre andiamo in onda, alla Rai fanno i lavori. E’ un’azienda meravigliosa”, afferma Diaco che continua a condurre normalmente la trasmissione. “Tutto può succedere”, aggiunge la Berlinguer. La presenza costante dei rumori, però, non passa inosservata e sia Bianca Berlinguer che lo stesso Diaco non riescono a trattenere le risate per l’imprevisto.

PIERLUIGI DIACO, LAVORI IN CORSO IN RAI DURANTE LA DIRETTA

Pierluigi Diaco gestisce nel migliore dei modi la presenza dei rumori durante la diretta. “Qui ci sono trapani, martelli. Questo studio è meraviglioso, il migliore in cui io potessi lavorare. Ma mi spiegate dove stanno lavorando?”, chiede Diaco. Uno dei tecnici di studio spiega che sono in corso dei lavori al quarto piano. “Sopra, al quarto piano stanno lavorando con i trapani e i martelli mente noi trasmettiamo. E’ meraviglioso”, aggiunge ancora Diaco tra le sue risate e quelle di Bianca Berlinguer. “Scusate, mi viene da ridere. Io non so costa stiano facendo al quarto piano, ma chissà se in onda si sentono questi rumori. Noi li sentiamo molto bene“, conclude la giornalista.



