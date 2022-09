Piero Angela, com’è morto papà di Alberto Angela? Lunga malattia/ Studi interrotti…

La morte di Piero Angela

Lo scorso 13 agosto è venuto a mancare Piero Angela, il più grande divulgatore scientifico che, attraverso il suo impegno televisivo, ha avvicinato tantissime persone alla scienza. Una scomparsa annunciata dal figlio Alberto che, come il padre, porta avanti l’impegno di parlare di scienza, storia e arte in televisione. Ma come è morto Piero Angela? Le cause effettive della scomparsa del divulgatore non sono state svelate. Tuttavia, attraverso una lettera che è stata pubblicata dalla pagina Facebook di Superquark si intuisce come da tempo Piero Angela stesse combattendo contro una malattia.

“Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte)”, sono alcune delle parole scritte nella suddetta lettera in cui, tuttavia, non c’è alcun accenno alla malattia contro cui avrebbe combattuto per diverso tempo il divulgatore scientifico.

Con il suo sapere, Piero Angela ha fatto compagnia per anni al pubblico della Rai contribuendo a diffondere l’importanza della conoscenza. Con una cultura generale su tantissimi argomenti, era in grado di catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Eppure, nonostante le otto laureee portate a casa honoris causa, Angela non si è mai laureato sul campo avendo interrotto prima gli studi.

Dopo essere assunto in Rai, infatti, Angela decise di non concludere il suo percorso universitario. Dopo aver frequentato i licei classici Vittorio Alfieri e Massimo d’Azeglio a Torino si iscrisse al Politecnico di Torino, ma interruppe gli studi prima della laurea una volta assunto in Rai dove ha potuto alimentare la sua sete di conoscenza.

