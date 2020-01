PIERO ANGELA/ “Dovevo andare in pensione 26 anni fa ma cosa si aspettavano, che finivo ai giardinetti?”

Tra pochi giorni, esattamente mercoledì 15 gennaio, l’Accademia di Medicina di Torino conferirà il Diploma di Socio Onorario a Piero Angela, per i suoi indiscussi meriti di divulgatore scientifico. Come spiega torinoggi.it, il riconoscimento viene dato “a personalità italiane o straniere particolarmente distintesi nelle scienze oggetto della finalità dell’Accademia” stessa. Grazie alle sue trasmissioni televisive, Angela si può senza dubbio considerare un divulgatore scientifico degno di far parte dell’Accademia. Quest’oggi, invece, Angela sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa per parlare di Superquark+, una serie di dieci puntate studiate per la piattaforma Raiplay, che sono state rese disponibili online il 22 dicembre scorso, quando il divulgatore scientifico ha compiuto 91 anni.

PIERO ANGELA, LA TRASMISSIONE SUPERQUARK+

Il progetto di Superquark+ prevede in tutto dieci puntate da circa 15 minuti, ciascuna dedicata a uno specifico tema. Alla presentazione del programma, Piero Angela ha detto, come riporta Repubblica, che uno dei temi affrontati è quello dell’acqua. “Esistono tecniche per ricavare l’acqua potabile dall’oceano ma sono costosissime. E le prossime guerre riguarderanno l’acqua. Di acqua dolce, ce n’è poca e noi, in Italia, ad esempio, ne sprechiamo tantissima. E poi c’è l’acqua che sale, come a Venezia. Su certi aspetti, ci occuperemo anche di attualità. Su altri aspetti, invece, faremo da enciclopedia”, ha spiegato. Ad affiancare Piero Angela in Superquark+ ci sono cinque giovani ricercatori: Davide Coero Borga, Giuliana Galati, Luca Perri, Edwige Pezzulli e Ruggero Rollini.

AL LAVORO PER UN NUOVO PROGETTO

Come detto, Piero Angela ha superato la soglia dei 91 anni, ma sembra avere ancora voglia di lavorare e di realizzare nuovi progetti. In occasione della presentazione di Superquark+ ha infatti detto: “A me fa piacere continuare a lavorare. Vorrei fare come Molière, morire sulla scena. Mi sento giovanissimo tra i giovani. Sarei dovuto andare in pensione ben 26 anni fa ma cosa si aspettavano, che finivo ai giardinetti? Certo quando sono nato, la speranza di vita era 52 anni. Ho fregato 40 anni. Ogni volta che stai per morire, la scienza arriva e ti regala un altro pezzetto. La verità è che si è giovani fino a quando si hanno idee da realizzare e sto già lavorando a un altro progetto”. Non resta che scoprire di che cosa si tratta. E attendere anche la nuova edizione del tradizionale Superquark in onda su Rai 1.



