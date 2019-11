Piero Angela ricoverato in ospedale: come sta/ Incidente domestico: è caduto in casa

Piero Angela in ospedale: il divulgatore scientifico è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Il conduttore 90enne è rimasto coinvolto in un incidente domestico. L’episodio risale a qualche giorno fa, quando Piero Angela è caduto in casa. Questo gli avrebbe provocato un problema alla spalla per il quale è stato trasportato in ospedale. Un problema ortopedico dunque per il padre dell’altrettanto noto divulgatore scientifico Alberto Angela. Un altro dettaglio in merito a quanto accaduto lo fornisce Fanpage, spiegando che l’incidente domestico è avvenuto tra l’1 e il 2 novembre. Invece Il Mattino spiega che Piero Angela avrebbe un avambraccio fratturato, ma non necessiterebbe di un intervento chirurgico. Solo pochi mesi fa era tornato in prima serata col suo famoso programma SuperQuark, in occasione dei 25 anni della trasmissione. Il format ha accompagnato i telespettatori per tutto il periodo estivo, come accade ormai tradizionalmente negli ultimi anni.

PIERO ANGELA RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO INCIDENTE DOMESTICO

Lo scorso dicembre la Rai aveva celebrato la straordinaria carriera di Piero Angela, in occasione dei 90 anni del divulgatore scientifico. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, Piero Angela è un simbolo dei nostri tempi. Scrittore e giornalista, ha avuto una straordinaria carriera nel giornalismo. Ha legato il suo nome ad un programma di informazione e divulgazione culturale e scientifica che ormai tutti conoscono, “Quark” e i suoi derivati, da “Super Quark” a “Il mondo di Quark”. Le sue trasmissioni tra l’altro sono ancora oggi molto amate dal pubblico generalista. Si tratta di un prodotto che infatti non smette di sorprendere per la sua longevità e al tempo stesso freschezza. E questo è ovviamente merito anche del grande lavoro fatto da Piero Angela, che riesce ad alimentare il desiderio di conoscenza. Anche per questo è molto amato, quindi non sorprende l’apprensione dei fan per le sue condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA