Piero Barone fidanzato di Veronica Ruggeri?/ Tenore de Il Volo con la Iena

Il cantante de Il Volo, Piero Barone, ha una nuova fidanzata. Si tratta di una ragazza ben nota al grande pubblico, leggasi Veronica Ruggeri, inviata del programma di casa Mediaset, Le Iene. A fare il grande scoop è stato il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, “Chi”, che ha fornito qualche dettaglio su questo nuovo amore sbocciato in tempi recenti. Sembra infatti che il cantante del gruppo di giovani tenori, e l’inviata del programma di inchieste del biscione, si frequentino da qualche mese, ma la loro relazione sarebbe dovuta rimanere segreta, per lo meno, fino allo scoperta del settimanale di cui sopra. Entrambi, infatti, non sarebbero ancora pronti per presentare le rispettive famiglie, e di conseguenza vogliono attendere ancora qualche settimana prima di ufficializzare il tutto. Il motivo? Semplicemente perché sia Piero quanto Veronica vengono da due storie finite da poco.

PIERO BARONE INSIEME A VERONICA RUGGERI

Barone era infatti fidanzato con Valentina Allegri, la nota figlia di Massimiliano Allegri, mentre la Ruggeri era la compagna di Stefano Corti, altro noto inviato del programma di Italia Uno, al momento impegnato con la cantante Bianca Atzei, a sua volta, ex del pilota Max Biaggi, una sorta di intreccio da Beautiful. Veronica, attuale Iena, ha alle spalle un passato anche da Modella. Nata a Borgotaro nel 1991, 28 anni, è stata eletta Miss Parma nel 2011, ed ha poi partecipato al concorso di bellezza più famoso del Belpaese, leggasi Miss Italia. Si è iscritta alla facoltà di economia, ma ha abbandonato poco dopo gli studi per dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo. Numerosi i lavori svolti nonostante la sua giovane età, leggasi sfilate, shooting fotografici e la conduzione di alcuni spettacoli live, prima di approdare a Le Iene nel 2013. Chissà quando i due usciranno ufficialmente allo scoperto, magari proprio durante l’estate iniziata da poco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA