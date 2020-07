Piero Chiambretti: “ho attraversato un momento delicatissimo”/ “Mamma non c’è più…”

Piero Chiambretti si racconta in un lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in cui svela i suoi progetti futuri, ma svela anche i dettagli del momento delicato vissuto. Il conduttore ha visto da vicino cosa vuol dire ammalarsi di coronavirus a causa del quale ha perso anche la mamma. “E’ stata un’esperienza che non auguro a nessuno. Da momenti come questi si esce più forti perchè ti portano a superare una prova importante” – racconta Chiambretti che non nasconde il dolore provato negli ultimi mesi. “Siamo umani e, nel dolore, non esiste il vip o il nip e non mi vergogno di dire che ho attraversato un momento delicatissimo, ma penso che la mia vita lavorativa debba continuare anche nel rispetto del pubblico”, aggiunge il conduttore che, oggi, riversa tutto il suo amore sulla figlia Margherita di nove anni. “Oggi mia madre non c’è più e la continuità del nostro Dna è tutto rivolto a Margherita. Spero che mia figlia abbia una vita più fortunata di quella che ha avuto mia mamma, ma che abbia anche la sua profondità. Di certo mi avrà sempre al suo fianco”, dichiara.

PIERO CHIAMBRETTI: “LA TV TOCCASANA PER RITROVARE ENERGIA”

Piero Chiambretti è pronto a ripartire con un programma dedicato ai bambini. Tra i desideri del conduttore c’è quello di portare in tv “La repubblica dei bambini“. “Il desiderio nasce dopo il Covid 19 ed è espressione di una voglia di leggerezza, di rinascita, di vedere il futuro attraverso i loro occhi. La freschezza di un bambino darebbe alla televisione la vitalità di cui ha bisogno”, racconta a Chi. Fare televisione è il lavoro che Piero Chiambretti ha sempre sognato di fare e spera di continuare a farla divertendosi. Dopo aver toccato con mano il dolore più grande per un figlio, la perdita della madre, Chiambretti spera di trovare nella tv l’energia giusta per superare il momento difficile che ha affrontato. “Diciamo che, per il momento che sto attraversando, che è conosciuto da tutti visto che sono passato dalla pagina degli spettacoli a quelli della cronaca, la tv sarebbe un toccasana per ritrovare energia e voglia di fare”, ha concluso.



