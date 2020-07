Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka?/ “Lui al posto di Pierluigi Pardo”

Rivoluzione in arrivo su Italia 1 e, in particolare, per la trasmissione Tiki Taka. Stando a quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni sui prossimi palinsesti, alla conduzione del noto show calcistico per la nuova edizione non ci sarebbe Pierluigi Pardo (il cui contratto è scaduto e ora potrebbe spostarsi dunque su La7 di Cairo) bensì Piero Chiambretti. Secondo quanto anticipa TvBlog “per il momento, visti i problemi di budget che le reti televisive dovranno affrontare in epoca post-covid, il programma con i bambini che avrebbe dovuto essere una prima serata su Canale 5 non si potrà fare. In compenso Piero condurrà da par suo Tiki Taka, il noto programma calcistico prima condotto da Pierluigi Pardo”. Qualora l’indiscrezione venisse confermata, per Chiambretti si spalancherebbero le porte della seconda serata di Italia1.

Piero Chiambretti prende il posto di Pardo? Vicino il passaggio a Italia 1

D’altronde Piero Chiambretti arriva da mesi molto difficili. Dopo la morte della madre, causata da complicazioni dovute al Coronavirus, e dopo che lui stesso se n’è ammalato, il conduttore de “La repubblica delle donne” ha deciso di allontanarsi per un po’ dalla televisione, prendendosi dunque una pausa. La voglia di tornare presto al suo amato lavoro tuttavia c’è ed è tanta. E per Chiambretti potrebbero dunque esserci in vista grandissime novità: dopo aver militato in Rai, su La7 e su Rete 4, anche Italia 1 si preparerebbe ad accoglierlo. D’altronde il conduttore non ha mai fatto mistero del fatto di voler condurre un format dedicato al calcio. Desiderio avverato?



© RIPRODUZIONE RISERVATA