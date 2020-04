Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita/ 1 mese dalla morte per Coronavirus

Pubblicità

Piero Chiambretti sui social ha dedicato un dolce pensiero alla madre Felicita scomparsa un mese fa per colpa del Coronavirus. Il conduttore, infatti, è tra i personaggi famosi ad essersi ammalato di Covid-19 proprio come è successo alla madre. Entrambi un mese fa sono stati ricoverati presso l’ospedale Mauriziano di Torino, ma la madre Felicita non è riuscita a vincere la sua battaglia contro questo terribile flagello che ha piegato il nostro Paese e il resto del mondo. Non si contano, infatti, i morti per questo virus diventato una vera e propria pandemia a livello mondiale. Poco dopo la morte della madre il conduttore l’aveva ricordata sempre sui social scrivendo: “le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita” e postando una foto dell’amata mamma che tanto ha commosso il popolo del web. Tantissimi i commenti di affetto e di coraggio da parte dei fans: “hai proprio ragione… la mia mi manca come l’aria. Un abbraccio” oppure “Anche quando vanno in cielo restano sempre affianco a noi….”. Il pubblico si è stretto calorosamente intorno al conduttore scrivendogli parole di grande affetto: “un grande abbraccio, tanta gente ti è vicina”.

Piero Chiambretti torna sui social dopo il Coronavirus

Intanto proprio in questi giorni Piero Chiambretti ha deciso di tornare sui social pubblicando il primo selfie post Coronavirus. Accompagnato da una brevissima didascalia “steso”, il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” ha voluto mostrarsi per la prima volta ai suoi fan a distanza di quasi un mese dalla malattia. Oggi Chiambretti sta bene e sta cercando di superare il lutto della madre Felicita che non è riuscita a scampare al virus. A fine marzo il conduttore è stato dimesso all’ospedale Mauriziano di Torino dove era stato ricoverato in data 16 marzo propio con la madre. Durante il periodo di convalescenza, Chiambretti ha anche ringraziato tutto il personale medico che gli è stato accanto con “abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”. A stargli accanto anche alcuni grandi amici e colleghi del mondo dello spettacolo come Cristiano Malgioglio che gli ha scritto: “amico caro, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo …dove sul tuo volto si legge’ tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere. Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre.., Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore. Ricordati che il tempo cerca di cicatrizzare a malapena tutte le ferite. Ti voglio bene amicone mio”. Anche Valeria Marini gli ha dedicato un bellissimo pensiero: “Piero, rivederti è sogno che si realizza… forza che sei stellare, torna presto con la tua ironia… intelligenza esempio per tutti noi. Voglio riabbracciarti al piu presto!”.

