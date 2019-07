PIERO CHIAMBRETTI/ Torna a La7? “No, troppo grato a Mediaset” (Ieri e oggi)

Piero Chiambretti sarà ospite della quarta puntata di Ieri e oggi, il programma condotto da Carlo Conti e in onda domenica in seconda serata su Rai 3. L’obiettivo è ripercorrere un viaggio lungo una vita intera – quella di Chiambretti, appunto – che per ora dura da 63 anni. Dalla sua infanzia alle prime esperienze in tv, Conti lo accompagnerà in un percorso a ritroso all’insegna della nostalgia e dei ricordi d’infanzia. Piero è cresciuto con una mamma single negli anni Sessanta, una donna forte ed estrosa di nome Felicita. È anche grazie a lei che Chiambretti si è attestato come uno degli showman dalla personalità più marcata, sulla scena televisiva italiana. Il suo modo di fare tv, nuovo e anticonvenzionale, ha fatto scuola tra molti. Lo si può definire come uno dei conduttori fondamentali del piccolo schermo, a prescindere dai gusti e dal giudizio personale.

Gli esordi di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti esordì in Rai con la Tv dei ragazzi, vincendo il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80 insieme a Fabio Fazio, Alessandro Cecchi Paone e Corrado Tedeschi. In quell’occasione incontrò anche Bruno Voglino. Nel 1983 approdò a Rai 1 con la striscia quotidiana Forte fortissimo tv top, che gli permise di conoscere Barbara d’Urso, Gigi Marzullo e Corinne Cléry. Gli autori del programma, Marco Di Tillo e Annabella Cerliani, lo notarono e lo scelsero tra circa trecento ragazzi provenienti dalle sue parti. In seguito prese parte a Quo vadiz?, nel 1984, il suo primo show su Rete 4, e poi tornò in Rai per Il sabato dello Zecchino. Di Tillo gli cucì addosso un personaggio, Cartella, che gli portò fortuna a metà anni Ottanta. Nello stesso periodo si affermò nell’ambito della tv per ragazzi grazie soprattutto a Magic!. Il successo con la “s” maiuscola arrivò nell’87, quando condusse su Rai 3 Va’ pensiero. Nel 2003 lasciò la Rai per La7 e, 4 anni più tardi, venne ufficializzato il suo trasferimento in quel di Mediaset.

Piero Chiambretti racconta la nuova edizione di Cr4 – La Repubblica delle Donne

Piero Chiambretti è sempre stato conteso tra Mediaset e La7. Ancora oggi questa diatriba va avanti: lui ringrazia Cairo, ma respinge il corteggiamento. La sua dimora stabile resta Rete 4: “Non potevo abbandonare un progetto che ha ancora un grande potenziale e un’azienda che mi ha dato tanto”, ha dichiarato a Chi a proposito di Cr4 – La Repubblica delle Donne. Non c’è nessuna possibilità, per ora, che torni a fare Markette. Piuttosto, “farò un programma che sembrerà uguale ma che, con piccole sorprese svelate poco alla volta, sarà diverso”. Le nuove puntate andranno in onda da ottobre 2019 ad aprile 2020, Natale compreso. “Squadra che vince non si cambia”, ha anticipato il conduttore, “nel mio caso non cambio niente per cambiare tutto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA