Piero Marrazzo, chi è il giornalista ed ex presidente del Lazio

Tra gli ospiti di Domenica In di oggi 20 ottobre 2024 troveremo Piero Marrazzo, ex politico e presidente della Regione Lazio che finì al centro di uno scandalo dopo essere stato sorpreso con una prostituta trans, questione che sollevò infinite polemiche e venne filmato di nascosto, i componenti delle forze dell’ordine finirono per minacciarlo e qualche mese dopo il video venne diffuso e lo scandalo travolse il politico. L’ex presidente della Regione Lazio rinunciò all’incarico dimettendosi e proprio di recente ha deciso di raccontare la sua vita in un libro.

Piero Marrazzo, chi sono le figlie Giulia, Diletta e Chiara/ "Mi hanno insegnato il perdono"

Riguardo al caso trans, Piero Marrazzo tentò di difendersi così: “Sono certo che, se avessi frequentato una prostituta donna, l’impatto sarebbe stato enormemente minore, poi sì, tutti vanno ai Pride” le parole dell’ex politico che dal 2005 al 2009 è stato presidente della Regione Lazio.

Piero Marrazzo e il caso trans: “Schiacciato dalla vergogna”

Tornando a parlare del caso che lo ha inghiottito ormai quindici anni fa, Piero Marrazzo si è espresso svelando come in quei momenti sentisse il peso di essere schiacciato dalla vergogna in una situazione diventata più grande di lui. in una intervista concessa al Corriere della sera, rievocando la vicenda, Piero Marrazzo ha rivelato: “La macchina mediatica, ne conosco bene le regole, mi mise nell’angolo, mi ero occupato di Sanità e Rifiuti, che chi tocca muore, e mai un sospetto, tanto meno un’inchiesta”.

Riguardo alla questione, Piero Marrazzo ha confessato senza mezze misure: “Non ho dubbi, quello che avevo fatto, per un uomo pubblico, non era opportuno”.