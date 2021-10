Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Regali, romanticismo ed una promessa “segreta”

Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico. Lo abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello VIP, grazie ad una rapida irruzione nella casa nel corso delle prime puntate e poi per via di una bellissima sorpresa che ha fatto recapitare alla sua donna lunedì scorso. Ci riferiamo, naturalmente, al bellissimo mazzo di cento rose che l’imprenditore livornese ha spedito a Cinecittà. La showgirl si è commossa visibilmente, dando dimostrazione di apprezzare il gesto del fidanzato, con cui le cose sarebbero davvero molto serie.

Benché i due stiano insieme da pochi mesi, Piero Neri e Raffaella Fico sembrano intenzionati a costruire un grande futuro. Lei gli ha già presentato la piccola Pia, la figlia avuta con il calciatore Balotelli, mentre lui le ha aperto il suo cuore ed è pronto a vivere una nuova storia d’amore insieme.

Settimana dopo settimana si intensificano i rumors su un possibile matrimonio tra Piero Neri e Raffaella Fico. Non è dato sapere se la proposta da parte sua è già arrivata o se arriverà quando la showgirl uscirà dal Grande Fratello VIP. Ciò che circola in rete, tuttavia, sembra imboccare la prima strada. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, quel gesto delle rose rappresenterebbe in un certo senso il rafforzamento di una proposta già fatta precedentemente. Staremo a vedere, di sicuro per ora entrambi sembrano abbastanza presi l’uno dell’altra e interessati a conoscersi e soprattutto a viversi ancora, una volta terminata l’avventura di Raffaella al Grande Fratello VIP.

