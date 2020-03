Piero Pelù live streaming su Instagram/ Diretta video: da Gigante ai Litfiba!

Piero Pelù non molla il suo pubblico e sarà protagonista di un concerto live streaming su Instagram per l’evento “Io canto da casa”. In onda dalle 21 sui suoi canali social l’artista avrà la possibilità di dare il suo contributo in un momento davvero molto difficile per l’Italia. Con milioni di persone a casa per limitare il contagio Coronavirus c’è sicuramente bisogno anche di questi eventi, pronti a tenere un po’ di compagnia al pubblico di fronte a un momento molto complesso da accettare e in cui saremo costretti a rimanere a casa. L’artista ha dimostrato più volte di essere un personaggio dal grandissimo cuore, impiegato nel riuscire a dare appoggio a un pubblico che gli ha dato tantissimo e gli ha permesso di diventare il grandissimo cantante che è ora.

Piero Pelù live streaming su Instagram, la scaletta

Per il concerto di Piero Pelù in live streaming è difficilissimo fare una scaletta. L’artista è di sicuro pronto a cantare nuovamente “Gigante” che ha segnato il suo debutto al Festival di Sanremo dove è andato per la prima volta quest’anno dopo ben 40 anni di carriera. L’artista è nato a Firenze il 10 febbraio del 1962 e ha iniziato la sua carriera da solista nel 1980 come leader dei Litifba che ha alternato ai suoi grandissimi successi da solista. Artista istrionico e di grande personalità ha abbinato alla sua voce ruggente anche un carattere molto estroverso. Siamo certi che saranno diversi i brani storici che l’artista riproporrà stasera durante questo concerto da casa. Farne una lista è molto complicato, perché si rischia di lasciare fuori sempre qualcosa di molto interessante ma di certo sentiremo Toro Loco, Dea musica, Prendimi così, Bomba boomerang e molte altre ancora.

Video, “Gigante” di Piero Pelù





© RIPRODUZIONE RISERVATA