Piero Piccioni, come è morto/ Tutto sull’ex compagno di Gloria Paul

Piero Piccioni è un pezzo di storia della musica italiana. Nella sua lunga carriera, l’uomo è stato un pianista, direttore d’orchestra, organista ma soprattutto compositore: le sue musiche hanno fatto da colonna sonora a più di 200 film. Il musicista è infatti ricordato come uno dei più noti autori di colonne sonore per il cinema italiano, soprattutto nel campo della commedia. Ma come è morto Piero Piccioni?

La morte dell’uomo è arrivata nel 2004, quando aveva ben 82 anni. Il compositore si è spento nella sua casa romana improvvisamente, provocando un grande dispiacere nel mondo del cinema e della musica italiana, tanto che a distanza di anni il suo ricordo è ancora vivo nella memoria di tanti che lo hanno conosciuto. Il musicista fu molto amico di Alberto Sordi, tanto da essere definito da tanti “l’amico più amico” dell’attore. In un’intervista Piccioni raccontò come nascevano le musiche dei film di Sordi stesso: “Quando Alberto girava un film faceva davvero tutto, sceglieva gli attori, visionava i set. La musica pure nasceva lì al momento: Alberto mi raccontava l’idea del film ed io mettevo giù le prime note, poi osservavo le sue reazioni e quindi cominciavo ad elaborarla. Era molto sensibile ad un certo tipo di musica, specie ad alcune melodie tardo-romantiche”.

Piero Piccioni e la storia d’amore con Gloria Paul

Nel corso della sua lunga vita, Piero Piccioni ha avuto una relazione sentimentale di lunga durata con l’attrice Gloria Paul, dalla quale ha avuto anche un figlio, Jason. La Paul, arrivata in Italia nel 1961 da Londra, è stata una ballerina, soubrette e attrice, avendo partecipato a oltre 20 film nel corso della sua carriera, perlopiù afferenti al genere della commedia. I due si sono conosciuti proprio sul lavoro e si sono innamorati, rimanendo insieme per una vita intera e dando alla luce Jason, che come il padre lavora nel mondo della musica.

Anche dopo la morte di Piero, Gloria Paul lo ha spesso ricordato con molto affetto. Proprio nel corso del 2021 si è tenuta una mostra aperta nel giorno del centesimo anniversario della nascita nei Forum Theatre accanto ai Forum Studios, gli studi di registrazione ai Parioli che il compositore aprì nel 1970. All’evento ha partecipato anche la stessa Gloria, che ha rivelato: “Guardando le locandine mi chiedo come abbia potuto scrivere le musiche per tutti quei film”.



