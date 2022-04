Piero Sonaglia assistente Maria De Filippi: com’è morto?/ “Infarto dopo il calcetto…”

La notizia della morte di Piero Sonaglia, storico assistente di Maria De Filippi, ha lasciato in tanti senza parole. Dai protagonisti ed ex di Uomini e Donne, Amici ed altre trasmissioni Mediaset, in tanti volti noti hanno riservato un pensiero all’uomo, del quale fino a poche ore fa non si sapeva ancora il motivo della prematura dipartita. A renderlo noto per prima, come spiega Fanpage.it, è stata Canale Dieci, tv in chiaro e giornale di notizie di Ostia. Piero Sonaglia sarebbe stato stroncato dopo una partita di calcetto alla quale aveva preso parte anche il figlio 25enne.

Sul portale ostiense viene precisato ciò che sarebbe accaduto nel dettaglio: “Si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio”. Da quanto appreso, Piero aveva una casa proprio a Ostia, sul litorale romano, città che come scrive ancora Canale Dieci, l’assistente di studio “amava sin da giovane e nella quale era venuto a vivere insieme con la nuova compagna a ridosso della spiaggia di piazzale Magellano”.

Piero Sonaglia, morto per infarto: il ricordo ad Amici 21

Stando alle notizie finora trapelate, Piero Sonaglia stava giocando con il primogenito su uno dei campi di calcetto nei pressi dell’ospedale Grassi di Ostia. Dopo la partita, mentre tutti erano in procinto di avviarsi verso gli spogliatoi, all’improvviso Piero di sarebbe accasciato sul campo di calcetto. I soccorsi sono intervenuti prontamente prendendo in cura l’uomo e trasportandolo d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal portale, il referto medico parlerebbe di “morte per infarto da trauma”. A quanto pare sarà eseguita l’autopsia sul corpo.

Nella serata di ieri, dopo la puntata di Amici 21 nella parentesi dedicata alla “Buonanotte di Amici” è stata trasmessa una emozionante clip dedicata proprio a Piero Sonaglia sullo sfondo musicale di Angeli, brano di Vasco Rossi. Un modo da parte del talent, di Maria De Filippi e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere l’assistente di studio, per ricordarlo ancora una volta senza nascondere il dolore di una simile notizia.













