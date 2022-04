Piero Sonaglia, morto assistente Maria De Filippi/ Roberto Cenci “Per sempre con noi”

È morto Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi. Un grave lutto ha colpito, dunque, la grande famiglia di Uomini e Donne, ma non solo, perché il celebre assistente di studio era presente nelle varie trasmissioni targate Fascino. A dare l’annuncio della morte di Piero è stato il regista televisivo Roberto Cenci. “Per sempre con noi, ciao Piero”, ha scritto su Instagram. Il post è stato accompagnato dalla foto di Piero Sonaglia proprio mentre sullo sfondo dello studio di Uomini e Donne supervisiona la situazione. Al post di Cenci si è aggiunta la storia su Instagram pubblicata da Andrea Cerioli, che al programma di Maria De Filippi ha partecipato.

“Un uomo meraviglioso, buono. Buon viaggio Piero”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne optando per un’altra foto in cui si vede Piero Sonaglia impegnato in studio. Inevitabilmente la notizia ha fatto il giro dei social, dove cresce lo sconcerto per l’improvvisa morte di una delle ‘istituzioni’ dei programmi della celebre conduttrice.

Piero Sonaglia, addio allo storico assistente di Maria De Filippi

Chi segue i programmi di Maria De Filippi, in particolare Uomini e Donne, almeno una volta nella vita avrà sentito la conduttrice chiedere: “Piero, mi porti due sedute?” per far accomodare i protagonisti al centro dello studio. Non è mai passato inosservato, nonostante il suo ruolo gli imponesse di restare dietro le quinte. Questo per la sua proverbiale garbatezza e gentilezza, che viene ora messa in evidenza da quanti hanno avuto modo di conoscerlo personalmente e non.

Al magazine di Uomini e Donne Piero Sonaglia aveva parlato del suo ruolo definendolo una sorta di aiuto-regia in studio, perché l’assistente di studio è punto di riferimento per tutti i reparti, visto che comunica tramite le cuffie con la regia e coordina ciò che accade in puntata. Un incarico che ha svolto in maniera egregia, visto che è diventato un ingranaggio indispensabile in un meccanismo importante come quello dei programmi di Maria De Filippi. Da Uomini e Donne ad Amici, passando per C’è posta per te e Tu sì que vales.

