Alessandra Amoroso, struggente post per Piero Sonaglia/ “Mi hai sempre supportata…”

“Un uomo elegante e per bene“. Così Alessandra Amoroso descrive Piero Sonaglia, l’assistente di studio dei programmi di Maria De Filippi di cui oggi è trapelata la triste notizia della morte. La cantante salentina ha avuto modo di conoscerlo ad Amici, del resto era presente in tutte le trasmissioni dell’orbita della celebre conduttrice. “Ti ho conosciuto 13 anni fa… da subito colpita dal tuo fascino!!!“, racconta Alessandra Amoroso sui social. Nel post su Instagram rievoca anche un aneddoto relativo al loro rapporto. “Ti ricordi che non facevo altro che dirti quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere?“.

L’artista ne parla rivolgendosi direttamente a Piero Sonaglia, a testimonianza del forte legame che l’assistente di studio era riuscito a creare con i personaggi che gravitavano nei programmi e che oggi ne piangono la scomparsa. “Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno!“, la battuta di Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso a Piero Sonaglia “Mancherai tanto…”

Ma Alessandra Amoroso nel suo struggente post su Instagram ha rivelato anche cosa accadeva nel dietro le quinte. “Ti aspettavo dietro al led e ogni volta che ti vedevo gridavo il tuo nome giusto per metterti in imbarazzo!“. Dunque, è evidente il motivo per il quale in tanti oggi parlano già del vuoto che Piero Sonaglia lascerà. “Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto…“, ha aggiunto la cantante salentina. Quindi, la dedica finale: “Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore. Ciao bel pelatino… Un grande applauso per te oggi!“. Tantissimi i commenti che ha suscitato questo post di Alessandra Amoroso, anche tra personaggi noti del mondo dello spettacolo. A partire da Laura Torrisi, passando per Elodie e Giorgia. “Che dispiacere“, ha commentato Ermal Meta, un altro artista che ha avuto modo di conoscere Piero Sonaglia.

