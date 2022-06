Piero Sugar, morto marito di Caterina Caselli: chi era e l’etichetta Sugar/ Tra i suoi artisti Sangiovanni

Morto Piero Sugar all’età di 85 anni: chi è stato il volto di Sugar Music

Lutto nel mondo della musica. In queste ore giunge in rete la notizia della morte di Piero Sugar, noto editore, produttore musicale e direttore discografico nonché marito di Caterina Caselli. Il compianto volto della musica è venuto a mancare la scorsa notte e all’età di 85 anni, dopo aver dato formato per almeno 10 anni con Caterina Caselli una delle coppie storiche che l’industria musicale ricordi. Merito di Sugar Music, la nota major discografica facente capo al nome di Piero Sugar, se nel mondo vengono prodotti sotto il noto marchio discografico artisti italiani e di fama internazionale del calibro di Negramaro, Andrea Bocelli, Malika Ayane, Madama. Dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, la cantante Sissi (Silvia Cesana) è stata accolta propria dalla nota major Sugar, che ha pubblicato l’album di debutto della cantante dal titolo Leggera. L’edizione precedente del talent, Amici 20, ha invece regalato a Sugar il talento di Sangiovanni.

CATERINA CASELLI/ Vita privata e successi: il matrimonio con Piero Sugar

Entrato nell’azienda paterna verso la fine degli anni ’70, Piero Sugar iniziò a coprire molto presto il ruolo di amministratore delegato, per poi mettere a segno degli importanti risultati in termini di successo. Le esequie del compianto volto amministratore della Sugar Music si terranno in data 13 giugno, nella chiesa di San Marco a Milan e in forma privata, questo su decisione presa dai familiari intimi del compianto produttore Sugar. Oltre che per l’importante ruolo coperto nell’industria musicale, inoltre, Piero Sugar è ricordato anche per la romantica lovestory che lo ha vincolato alla moglie Caterina Caselli, cantante e a sua volta anche produttrice in musica.

Piero Sugar, chi è il marito di Caterina Caselli/ Casco d'oro inizialmente non...

Il messaggio del ministro della cultura per la morte di Piero Sugar marito di Caterina Caselli

Piero Sugar e Caterina Caselli si conobbero per la prima volta nel 1970, e nel 1971, quindi l’anno dopo, poi nasceva il primogenito della coppia vip, Filippo. Nel 1989 Caterina Caselli diventò fondatrice della Insieme-Sugar, poi diventata successivamente Sugar. Allo stato attuale la major discografica fa capo a Filippo, che inoltre ha coperto il ruolo di presidente della Siae nel periodo compreso dal 2015 al 2018.

In merito alla morte di Piero Sugar, in queste ore, non si sono fatti attendere i messaggi di condoglianze e cordoglio da parte del web, rivolti ai familiari del compianto volto dell’industria musicale. Tra cui in particolare emerge il messaggio di Dario Franceschini, ministro della Cultura: “Con Piero Sugar il mondo dello spettacolo italiano perde un grande protagonista: un editore musicale e produttore discografico che in tutta la sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi talenti. In questa triste giornata mi stringo al dolore della moglie Caterina Caselli, del figlio Filippo e dei tanti amici e colleghi che lo hanno accompagnato nella sua vita”.

CATERINA CASELLI, MALATTIA: IL CARCINOMA AL SENO/ "Nel documentario non se ne parla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA