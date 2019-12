Piero Terracina morto: era sopravvissuto all’Olocausto/ Disse “L’inferno è Auschwitz”

È morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz Birkenau, il più grande campo di sterminio nazista. «La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria», scrive il presidente Ruth Dureghello. Oltre ad esprimere cordoglio, evidenzia cosa ha rappresentato il 91emme, cioè «il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell’inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l’orrore dei campi di sterminio nazisti». Oggi dunque si piange la morte di un grande uomo, ma la Comunità Ebraica di Roma chiede di trasformare questo dolore «in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita». L’inferno dell’Olocausto per Piero Terracina cominciò la sera del 7 aprile 1944, la Pasqua ebraica, quando la famiglia dell’allora 15enne fu portata a Regina Coeli, poi nel campo di Fossoli, vicino Modena. Così iniziò il viaggio che li porterà ad Auschwitz.

PIERO TERRACINA MORTO: “L’INFERMO SI CHIAMA AUSCHWITZ”

Sfuggito al rastrellamento del ghetto di Roma, fu arrestato nel 1944. Fu l’unico della sua famiglia a tornare vivo dal campo di concentramento. A5506 è il numero che Piero Terracina ha portato sull’avambraccio destro, insieme ai ricordi incancellabili che decise di condividere in quanto testimone di quell’orrore, l’Olocausto. Infatti ha anche accompagnato studenti nei campi di sterminio. «I prigionieri non lavoravano, ma imparai come dovevo morire: vidi un ufficiale sparare un colpo in testa a un deportato che conoscevo. Fu la prima morte che vidi nella mia vita», raccontò Terracina, morto a Roma. Qualche anno fa alla platea dell’Auditorium Paganini di Parma, che lo accolse proprio per non dimenticare, disse: «All’Inferno ci sono stato, si chiama Auschwitz-Birkenau». L’ex deportato sul palco definì la Memoria «quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro: ecco perché è necessario fare memoria del passato, perché quel passato non debba mai più ritornare».

