Pierpaolo Pretelli asfalta Luca Onestini: “Metterci nei tuoi panni? Con quelle camice di merd*”/ E su Nikita…

Pierpaolo Pretelli distrugge Luca Onestini: "Con quelle camice di merd* ci vuole coraggio!"

Prima che Giulia Salemi rispondesse alla stoccata di Luca Onestini sui tweet del Grande Fratello Vip, è stato il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli a lanciargli un attacco chiaro e forte. Come riportano i colleghi di Biccy, l’attacco di Pretelli a Onestini è arrivato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party dove, supportato da Soleil Sorge, l’ex gieffino ha ammesso senza peli sulla lingua cosa pensa di Luca.

“Qui sembra un po’ il telefilm The Lady. Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? – ha esordito Pierpaolo rivolto a Luca Onestini – Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Con ste camice di merd* che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto.” E ha concluso: “Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo.”

Soleil Sorfe sull’affaire Nikita: l’attacco all’ex fidanzato Luca Onestini

Se Pierpaolo attacca Luca Onestini tirando in ballo le sue ormai ben note camice, la sua ex Soleil entra nel merito dell’affaire Nikita Pelizon, commentando l’ultima accesa lite dei due gieffini. “Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? – ha ironizzato Soleil, per poi aggiungere – Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo. E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry.” E ha concluso: “In ogni caso adesso lei ha chiesto scusa e voleva far pace. Lei ha fatto il suo passo verso di lui. Perché quindi lui è così arrabbiato?”

