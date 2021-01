Pierpaolo Pretelli “Bacio ad Elisabetta Gregoraci? Non lo sognavo”/ “Mia mamma..”

Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci nonostante gli avvisi e le minacce della bella showgirl e lo fa per chiarire ancora una volta che non riesce davvero a capire il perché del comportamento della sua famiglia, mamma e fratello continuano a dirsi dalla parte della calabrese come se davvero ci fosse stato qualcosa tra loro: “Si sono aggrappati di un sogno che era mio e della gente ma che non esisteva”. Adesso l’ex velino lo sa bene e gli occhi erano ben aperti anche prima che la Gregoraci uscisse dalla casa, da quando Selvaggia Roma lo ha scosso un po’ con le sue rivelazioni e da quando nella sua vita è arrivata Giulia Salemi, colei che le ha rubato il cuore. In queste ore Pierpaolo Pretelli ha continuato a parlare di questo fantomatico seguito confidando ai suoi inquilini di essere poco interessato a questo perché una volta fuori, a casa, saranno solo lui e Giulia, nessun altro.

Pierpaolo Pretelli “Bacio ad Elisabetta Gregoraci? Non lo sognavo”

Il discorso poi si fa più interessante quando parla proprio della sua liason con Elisabetta Gregoraci e del famoso bacio con lei in piscina: “Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita”. Lui stesso ha poi rivelato di essersi sentito diverso da quello che è davvero mentre con Giulia tutto è diverso, si è sentito accettato, capito e, soprattutto, privo di regole e paletti. Con lei ha ritrovato il sorriso e la serenità, finalmente la famiglia e sua madre se ne faranno una ragione? “Io ci sto male per come è rimasta male Giulia per le parole della mia famiglia. Quello che mi porto da qua è Giulia, è la mia vittoria. Non ho consensi fuori? Ho Giulia. A casa ci saremo io e lei”.



