Pierpaolo Pretelli lascia Giulia Salemi? “Troppo veloce con te”/ Lei sbotta, ma…

Primi dubbi di Pierpaolo Pretelli sulla sua storia con Giulia Salemi. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della propria famiglia che ha ammesso che avrebbe gradito di più una storia con Elisabetta Gregoraci e un colloquio con la psicologa del Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo è stato assalito da mille dubbi e, durante un confronto con Giulia Salemi, ha espresso le proprie perplessità. In sauna, soli e lontani dagli altri concorrenti, Pierpaolo, visibilmente giù di morale, confessa a Giulia i suoi dubbi. “C’è qualcuno che dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto?”, chiede alla Salemi che non nasconde lo stupore nel sentirsi porre quella domanda cercando, tuttavia, di restare calma e facendo notare a Pretelli come tutto sia stato graduale e sia nato naturalmente, ma non basta ad azzerare i dubbi dell’ex velino.

PIERPAOLO PRETELLI, DUBBI DOPO UN COLLOQUIO CON LA PSICOLOGA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Il discorso di Pierpaolo Pretelli innervosisce Giulia Salemi che, sicura di ciò che prova, ribadisce la volontà di andare avanti anche se, davanti alla titubanza di Pierpaolo, non nasconde la propria amarezza. “Io invece credo che è andata come doveva andare, secondo te io non sono certa di chi ho di fronte? Per quanto mi riguarda sono molto serena, se non ti basta, me ne farò una ragione. Se mi fai queste domande però mi metti dei dubbi”, nota Giulia, pronta, a sua volta a fare un passo indietro nei suoi confronti. Pierpaolo cerca di calmarla dicendole che l’avrebbe baciata molto prima, ma la Salemi appare piuttosto infastidita. Dopo alcuni minuti di silenzio, i due si guardano e il sentimento che li ha travolti torna a galla. Con un bacio, tra Pierpaolo e Giulia torna il sereno.



