Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi/ Matrimonio in arrivo?

Grande Fratello vip 5, chi é l’uomo che ha stregato Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli

Può dirsi una dei protagonisti più amati dai telespettatori del Grande Fratello vip 5, dove si é imposta tra i concorrenti vip più influenti sui social non solo per il suo essere una trend-setter in fatto di stile ma anche per la lovestory avviata con lo storico velino moro Pierpaolo Pretelli. E ora che l’attende in TV la conduzione del suo Salotto Salemi 2, in partenza su La5 dal 12 ottobre e a partire dalle ore 23:30 ogni mercoledì sera, tra i vari impegni, Giulia sogna il matrimonio con Pierpaolo Pretelli. Un amore indissolubile e che prosegue oltre il tempo e lo spazio della Casa più spiata d’Italia quello tra i due influencer mori, anche a reality concluso, dal momento che i due ex Grande Fratello vip 5 continuano ad amarsi, anche se Giulia ora si auspicherebbe un salto di qualità della lovestory, ovvero il matrimonio. Questo, nonostante al primo incontro con l’ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, lei non avrebbe mai pensato di volere una storia d’amore dal lieto fine e fatta di ufficialità con tanto di pegno e promessa di amore. Così come rivelato dalla gieffina, in un’intervista a Confidenze: “Non volevo una storia, invece ho trovato l’uomo della mia vita. Mi ha conquistata con la bontà, la simpatia e il carisma. In più, rideva alle mie battute e nessuno lo aveva mai fatto. Insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente. Ora conviviamo e i miei lo adorano” . Che quindi il matrimonio sia all’orizzonte per i due ex Grande Fratello vip 5? ” Aspetto l’anello -ha inoltre ammesso, l’ex Grande Fratello vip sulle aspettative maturate circa la lovestory con Pierpaolo Pretelli -. Ancora non ho ricevuto la proposta ma tutto verrà al momento giusto”.

Giulia Salemi sogna il matrimonio con Pierpaolo Pretelli: come risponderá lui al sogno di lei?

Dal canto di Pierpaolo Pretelli, quindi, mancherebbe la proposta di nozze con il pegno d’amore, per Giulia Salemi. Ma cosa aspetta Pierpaolo Pretelli a fare il grande passo con Giulia Salemi? C’é da dire che l’ex Grande Fratello vip 5, proprio come la sua fidanzata, é attualmente impegnato dal punto di vista professionale, al timone del GFvip party, il web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso che lo vede alla conduzione in coppia con Soleil Sorge.

Oltre ad essersi imposto come il velino moro di Striscia la notizia, dopo il successo del suo Grande Fratello vip 5 Pierpaolo Pretelli si é consacrato come un talento poliedrico coprendo il ruolo di imitatore a Tale e quale show e ora sembra sognare il ruolo di conduttore TV, mentre é al timone del web format GFVIP party, in streaming su Mediaset infinity.

