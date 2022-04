Pierpaolo Pretelli, dedica d’amore a Giulia Salemi “Anima pura”/ “Mi rendi felice”

Parole di grande amore quelle che Pierpaolo Pretelli ha usato per la sua Giulia Salemi in un giorno molto importante. Oggi la modella e influencer compie gli anni (29 per la precisione) ma ha iniziato a festeggiarli già ieri, con una super festa in cui l’hanno omaggiata i suoi più cari amici. Questa mattina Pierpaolo ha però voluto farle un pensiero tanto romantico quanto speciale, così su Instagram ha postato un video con alcuni momenti vissuti insieme, accompagnati da una canzone toccante e un lungo messaggio d’amore.

“Meravigliosa creatura. Anima pura e rara.”: con questo incipit inizia la dichiarazione d’amore di Pretelli a Giulia, con la quale ormai convive da molti mesi, a dispetto di coloro che non credevano alla loro storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno.

Pierpaolo Pretelli pazzo d’amore per Giulia Salemi: la dedica per il compleanno

Pierpaolo Pretelli ha dunque elogiato tutte quelle qualità di Giulia Salemi che lo hanno fatto innamorare: “Con la tua energia e allegria hai conquistato il cuore di tanti, in particolar modo il mio.” E ancora: “Questo mini video racconta la nostra vita quotidiana, sorrisi, unione, complicità, semplicemente racchiude la parola Amore.” Ha quindi concluso, ringraziandola delle emozioni che dona ogni giorno: “Grazie perché donandomi il tuo sorriso ogni giorno, mi rendi sempre più felice e innamorato, sempre più consapevole che SEI TU! Unica cosa che ti chiedo è di sorridere, fallo sempre ti prego, perché quando sorridi sei ancora più bella! Auguri di buon compleanno amore mio.”

