Pierpaolo Pretelli “Dur*llo sotto l’accappatoio”/ I baci con Giulia Salemi..

I baci in piscina tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono al centro dei pettegolezzi del pubblico del Grande Fratello Vip 2020 in questi ultimi due giorni. I due hanno mollato gli ormeggi e ormai da due giorni si parla dei loro baci continui e, successivamente, si fanno battute sulla resistenza dell’ex velino che con queste amiche speciali rischia davvero di finire al manicomio. La resistenza di Pierpaolo Pretelli è finita sotto gli occhi di tutti in questi giorni e, in particolare, nel momento in cui i due si sono baciati per mezz’ora in piscina. In realtà i rumorini si sono sentiti e in molti sono convinti che quelli del velino non fossero lamenti per via del freddo ma la Salemi è stata al gioco stregata dalle “doti” di cui anche Elisabetta Gregoraci aveva parlato in passato.

Dai baci in piscina al dur*llo il passo è breve, i Prelemi finiranno nell’armadio?

La vera sorpresa, però, è stata quando Pierpaolo Pretelli è uscito dalla doccia e ha indossato l’accappatoio con il quale Giulia Salemi ha subito cercato di coprirlo per non far vedere le sue grazie al pubblico a casa. Troppo tardi. Le forme pronunciate dell’ex velino hanno lasciato trasparire la sua felicità per il bagno con Giulia Salemi confermando anche la versione di chi lo ha sentito molto emozionato per questo avvicinamento. Alla fine sui social i commenti si sono sprecati così come le risate da chi ha “notato il dur*ello” sotto il costume e sotto l’accappatoio e chi, invece, ha iniziato il conto alla rovescia prima della prossima fase, l’armadio.



