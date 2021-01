Pierpaolo Pretelli “Elisabetta Gregoraci? Non sono un farfallone”/ “Lei poco chiara!”

Continua ad aleggiare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 il fantasma di Elisabetta Gregoraci che si ferma proprio sulla testa di Pierpaolo Pretelli e non gli permette di andare avanti. L’ex velino continua a ribadire che lui non è un farfallone e che quello che sta succedendo con Giulia Salemi è diverso di quello che si è visto con Elisabetta Gregoraci rea di essere stata poco chiara con lui portando scompiglio nella sua vita e nella sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020. Anche in queste ultime ore, soprattutto dopo l’ennesimo aereo dei fan Gregorelli arrivato sulla casa, il bel velino è andato in tilt dicendosi stufo delle polemiche che si sono create solo per via di Elisabetta Gregoraci che alla fine ha messo altra carne al fuoco quando è arrivata in studio quando poteva troncare in modo netto evitando tutto il resto.

Pierpaolo Pretelli “Elisabetta Gregoraci? Non sono un farfallone”

In particolare, Pierpaolo Pretelli, sfogandosi con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è tornato sull’argomento “Visto che chi ha sofferto qua dentro per quello che c’era tra loro sono io e non lei”. Il gieffino ribadisce il fatto che la bella calabrese è stata poco chiara nelle sue esternazioni e nel suo rapporto con lui e poi ribadisce: “Non mi va di passare per il farfallone di turno che ci ha provato… passare per quello che non sono non ci sto. Quando è andata in studio se sa che non c’è stato nulla perché mettere la carne sul fuoco”. A quanto pare Pierpaolo si sta preparando per la puntata di lunedì se la Gregoraci tornerà in studio dopo la sua vacanza a Dubai…



