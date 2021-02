Pierpaolo Pretelli, la confessione:”Fuori di qua io e Giulia Salemi vivremo insieme”/ Ma intanto lei..

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 2020, innamorato e felice con Giulia Salemi

E alla fine sembra proprio che Pierpaolo Pretelli abbia trovato il suo equilibrio nella casa del Grande Fratello vip 2020 lasciandosi alle spalle quello che è successo nella diretta di lunedì scorso e mettendosi sempre al fianco di Giulia Salemi con la quale sta facendo piani importanti per la sua vita fuori dalla casa. I due sembrano felici e contenti, la sera si ritrovano in lavatrice pronti a farsi le coccole e a raccontarsi un po’ promettendosi che non si lasceranno una volta fuori dalla casa e sognando quell’1 marzo ovvero il momento in cui finalmente rimarranno da soli e potranno godersi il loro momento di intimità. I due comunque in casa finiscono sempre sotto accusa e anche durante lo show del mercoledì sera di Tommaso Zorzi è stato così visto che nel gioco delle coppie Rosalinda e Zenga hanno dimostrato di conoscersi più a fondo rispetto a Giulia e Pierpaolo. A quel punto quest’ultimo ha fatto notare che loro si sono conosciuti più personalmente che su affinità e altro. I due riusciranno a trovare una soluzione a questa poca conoscenza?

Pierpaolo Pretelli pronto a vendicare Giulia in una possibile catena di salvataggi?

Intanto, Pierpaolo Pretelli è ancora rimasto alla diretta di lunedì visto che parla ancora della nomination subita da Rosalinda Cannavò, una cosa che ha fatto star malare la sua bella Giulia Salemi che, a suo dire, non sta vivendo il percorso che si era prefissata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 forse proprio per colpa sua. Pretelli si trova a parlare con Andrea Zenga della questione ma sicuramente sembra che lui non abbia intenzione di occuparsi di queste cose soprattutto adesso che il cerchio si stringe ed è difficile fare un nome. Pierpaolo si vendicherà questa sera in veste di finalista in una possibile catena di salvataggi?



