Pierpaolo Pretelli/ “Luca Onestini? Un grande giocatore, rimpiangerà molto Soleil”

Pierpaolo Pretelli: “Antonella? Animale da reality”

Pierpaolo Pretelli, conduttore del GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, è stato ospite a Casa Chi, il talk show condotto da Sophie Codegoni. Nel corso della lunga chiacchierata Pierpaolo Pretelli ha risposto ad alcune domande in merito ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. L’ex gieffino ha commentato il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Oriana è una a cui piace molto giocare, stuzzicare e devo dire che Daniele ci è cascato in questo giochetto della simpaticissima Oriana. A me sta molto simpatica. Non me l’aspettavo, anche perché dopo la puntata Daniele parlava un po’ malino di Oriana e invece poi vedi… quando meno te lo aspetti… zac!”. L’ex gieffino non ha mai nascosto la sua antipatia per Antonella Fiordelisi: “Beh è una protagonista, per quanto possa piacere o non piacere. Io penso che Antonella sia proprio un personaggio tipico da reality. Quella che ti spezza un po’ il gioco, che ti crea la dinamica dal nulla perché lei parte a razzo con tutti”.

Pierpaolo Pretelli ha parlato anche di Luca Onestini, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2022 che dopo il faccia a faccia con la sua ex fidanzata Soleil Sorge è stato duramente criticato anche da Sonia Bruganelli, rientrata in studio dopo le vacanze: “Onestini rimpiangerà molto Soleil nelle prossime settimane. Sonia la vedo molto agguerrita contro di lui. Devo dire che è un grande giocatore, un grande stratega. Anche lui un personaggio. A me personalmente non sta particolarmente simpatico, non penso che lui sia totalmente vero con i suoi approcci con le ragazze… Ci sta prendendo per i fondelli”. Infine il fidanzato di Giulia Salemi ha commentato anche la relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una delle coppie nate dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022: “Sono sulla stessa linea d’onda. Ancora non si sono dichiarati in maniera aperta… Edoardo lo vedo uno che non si lascia andare facilmente, specialmente sotto le telecamere. Quindi penso che ci siano dei tempi da rispettare, serve uscire da lì, troppa pressione”.

