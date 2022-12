Pierpaolo Pretelli, Natale e Quale Show 2022/ Quel conto in sospeso coi giudici…

Pierpaolo Pretelli, ennesimo ritorno a Tale e Quale Show 2022: cosa ha in serbo per la puntata natalizia?

C’è anche Pierpaolo Pretelli tra i protagonisti di Natale e Quale Show 2022. Non poteva mancare uno dei concorrenti simbolo delle ultime edizioni, in quello che è un appuntamento che si preannuncia scoppiettante e soprattutto benefico. Così, Carlo Conti, lo ha richiamato, per la gioia di tutti quelli che sono curiosi di capire se Pierpaolo Pretelli riuscirà a risolvere quel conto in sospeso coi giudici. Per alcuni geniale, per altri meno, di sicuro le sue gag con Cristiano Malgioglio non ci hanno mai fatto annoiare.

E anche nel torneo dei campioni, il fidanzato di Giulia Salemi, è stato alquanto audace e sbarazzino nell’imitazione di Achille Lauro, con il brano Domenica. Un’imitazione che, come dicevamo, ha finito per coinvolgere anche il buon Cristiano Malgioglio, con cui Pierpaolo ormai ama battibeccare. Nel corso dell’ultima esibizione, infatti, l’ex gieffino si è avvicinato al proprio giurato e gli ha rifilato un bacio sulle labbra. “Ecco perché i palpiti del cuore sono aumentati. Hai fatto una bellissima performance”, ha poi commentato divertito Cristiano Malgioglio.

Pierpaolo Pretelli, quelle provocazioni alla tv di Stato e il “battibecco” con zia Mara Venier: “Ho svecchiato la Rai…”

Pierpaolo Pretelli, d’altra parte, non è nuovo ad uscite stuzzicanti. Recentemente infatti si è divertito a provocare la Rai, ed in particolare modo Domenica in della sua amica Mara Venier, alludendo al fatto che il pubblico della tv generalista fosse un po’ datato. “Non capisco perché mi segue la gente grande. Io ho fan dai sessant’anni in su, non so se sia per colpa della Rai, io vi amo ma non capisco perché questa età, forse per il periodo di Domenica In. Io suono, nel weekend vado in discoteca e allora ti immagini ragazzi, giovani, mentre davanti alla consolle c’è una schiera di sessantenne assatanate”, aveva raccontato a margine di uno spettacolo estivo a Maratea. Una presa di posizione che ‘zia’ Mara Venier non aveva preso benissimo e a cui, con ironia, aveva risposto proprio durante una delle sue dirette: “In studio abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone. Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”

