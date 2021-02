Pierpaolo Pretelli piange per Giulia Salemi/ Crollo al GF VIP: “Non ce la faccio”

È stato un duro colpo ieri per Pierpaolo Pretelli l’eliminazione e la conseguente uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi. Un esito che, tuttavia, entrambi si aspettavano vista la sfida contro una delle concorrenti più amate e forti di questa edizione: Stefania Orlando. Alla notizia della sua eliminazione, Pierpaolo non è riuscito a trattenere le lacrime ed è stata proprio Giulia, dallo studio, a cercare di consolarlo: “Mancano solo 10 giorni, io non rimpiango nulla, ma scherzi?! Ti aspetto qui, tanto manca davvero pochissimo”. Lui è apparso leggermente rincuorato ma, una volta finita la puntata, si è lasciato andare allo sconforto, vivendo un vero e proprio crollo emotivo.

Pierpaolo Pretelli, crollo dopo l’eliminazione di Giulia Salemi

Isolatosi su un divano, Pierpaolo Pretelli è crollato nuovamente in lacrime. : “Non ce la faccio a stare qui dento” ha ammesso il concorrente, già finalista da settimane di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo sconforto nasce chiaramente dal dover affrontare questi ultimi giorni senza la sua Giulia ma, soprattutto, perché amareggiato del fatto che la ragazza non sia riuscita a conquistare la finalissima così come accaduto a lui. Un po’ in colpa, Pierpaolo ha il timore di aver in qualche modo influenzato in modo negativo il suo percorso nella Casa soprattutto negli ultimi giorni, influendo sulla scelta del pubblico. D’altronde è vero che la coppia in questi mesi ne ha passate tante: dagli attacchi dei Gregorelli alle dichiarazioni della famiglia di Pierpaolo.



