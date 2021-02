Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ Giulia Salemi fuori! Dayane Mello a valanga su Rosalinda

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 40esima puntata

La 41esima puntata del Grande Fratello Vip regala scintille e colpi di scena al pubblico di Canale 5. Signorini parte subito col botto, mettendo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a confronto col pensiero sospetto di molti sulla loro storia, Dayane Mello compresa. Ne nasce una lite tra quelle che una volta erano grandi amiche e che ora appaiono addirittura rivali.

Ma è proprio Dayane Mello la grande protagonista di questa puntata: litiga con Rosalinda, poi con Stefania Orlando, infine anche con Zenga. Strategia? Sicuramente, ma si conferma la grande giocatrice di questa edizione. VOTO 8. L’allontanamento da Dayane potrebbe avere conseguenze importanti, in meglio o in peggio, per Rosalinda. Per ora in positivo. VOTO 7. Zenga c’è ma ancora non si vede bene. Aspettiamo si sciolga ancora un altro po’. VOTO 6,5.

Giulia Salemi e Stefania Orlando grandi protagoniste

È la sfida tra Giulia Salemi e Stefania Orlando a tenere però botta per quasi tutta la puntata del Grande Fratello Vip del 19 febbraio. Prima di concludersi, il percorso di Giulia viene abbellito dall‘ingresso del suo papà, che ha per Pierpaolo parole di grande stima, oltre che dalle dichiarazioni d’amore di Pretelli stesso. La seconda volta al GF è sicuramente meglio della prima. VOTO 7,5. È sempre più vicina alla finale (che merita a mani basse) Stefania Orlando, protagonista di uno dei percorsi più belli di questa edizione. VOTO 8. Un Pierpaolo sottotono quello di questa sera, abbattuto inevitabilmente dall’uscita della sua Giulia. VOTO 6. Non classificati oggi Zelletta e De Grenet, ai quali non viene dato spazio. Concludiamo con Tommaso Zorzi, oggi protagonista di due momenti emozionante: la sorpresa di suo padre e il ritorno di Stefania in studio dopo la scampata eliminazione. VOTO 7.

I nominati della 40esima puntata

Concludiamo con l’eliminato e i nominati di questa quarantunesima puntata. Giulia Salemi, sconfitta da Stefania Orlando, è l’eliminata di questa puntata. I nominati sono invece in tre: Samantha De Grenet, Andrea Zenga e ancora una volta Stefania Orlando. La prossima puntata andrà in onda lunedì 22 febbraio e ci sarà, dunque, un’eliminazione definitiva.



