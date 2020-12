Pierpaolo Pretelli/ Sotto attacco dai fan dei Gregorelli: “Non è U&D, addio!”

Pierpaolo Pretelli alla fine ha deciso di continuare il suo percorso al fianco di Giulia Salemi ed è così che al Grande Fratello Vip 2020 scoppia la bomba. L’ex velino continua a baciare e coccolare la sua nuova amica speciale con tanto di applauso da parte dei fan dei Prelemi che con l’influencer vedono Pierpa finalmente libero e non doversi sforzare di camminare sui carboni ardenti per paura di sbagliare. Cosa succederà adesso ai due? La puntata di questa sera è molto incentrata sullo spettacolo di fine anno e un po’ meno sul gioco ma adesso Pierpaolo Pretelli dovrà fare i conti con il suo passato nella casa visto che un aereo oggi è passato sulla casa per ricordargli che non si trova a Uomini e donne dove si passa da una corteggiatrice all’altra chiudendo così con lui e dicendogli addio. Il messaggio lo ha lasciato senza parole ma questa sera non ci sarà tempo di parlare di questo visto che balli e canti incombono.

Pierpaolo Pretelli dimentica la Gregoraci con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi ha deciso di mettere da parte il suo passato con Elisabetta Gregoraci e così al Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di mollare gli ormeggi. In due giorni ha coccolato e baciato la bella influencer soprattutto in piscina dove i due hanno fatto un bagno avvinghiati per quasi mezz’ora e in molti si sono concentrati sulla resistenza dell’ex velino (e non solo). In casa Pierpaolo continua ad essere presente con una verve ritrovata ma ha avuto modo di lamentarsi di quello che gli è stato assegnato questa sera ovvero il ballo. Lui avrebbe preferito cantare ma non è stato possibile e così i fan sui social non hanno fatto altro che sottolineare che una volta il ballo gli piaceva (riferendosi chiaramente ai suoi primi approcci con la Gregoraci). Il fantasma della calabrese lo lascerà in pace prima o poi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA