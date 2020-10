Pierpaolo Pretelli/ Stefania Orlando: “Elisabetta Gregoraci ti prende in giro?”

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 rischia l’eliminazione?

Pierpaolo Pretelli è in nomination al Grande Fratello vip 2020 e rischia davvero di uscire questa sera anche se le probabilità sembrano davvero molte poche. Il giovane velino poteva essere la vera rivelazione di questa edizione per via delle sue doti di cantante e imitatore ma tutto si è arenato per via dell’ingresso di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha fissato le sue attenzioni su Pierpaolo facendolo cadere nella sua rete ma senza mai cedere perché continua ad essere ambigua su una possibile persona fuori. Questo per un po’ ha reso triste Pierpaolo che passava le sue giornate tra lacrime e chiarimenti ma adesso che la Gregoraci ha preso coraggio continuando a comunicare con lui attraverso la scrittura sulla mano, tutto sembra essere cambiato e il loro rapporto è tornato disteso. La cosa nella casa non è passata inosservata e mentre i due continuano a tubare (tanto che ieri sera hanno fatto volare il loro palloncino a forma di cuore) ma Stefania Orlando ha pensato bene di parlare con Pierpaolo di quello che succede tra lui ed Elisabetta.

Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci ti prende in giro?”

La conduttrice teme che la Gregoraci stia un po’ giocando con i suoi sentimenti tenendolo appeso ad un filo ma lui non ci sta ed è convinto che queste siano sue cose private che non debbano interessare al resto della casa. La stessa showgirl calabrese in confessionale ha spiegato che secondo lei qualcuno (riferendosi proprio alla Orlando) continua a parlare per invidia di una cosa che è davvero bella e che lei stessa non si aspettava. Ma la Orlando non è stata l’unica a parlare di Pierpaolo e della sua liason visto che dall’altra parte c’è anche Maria Teresa Ruta che continua a punzecchiare l’ex velino chiedendo: ‘Ma chi è? Cosa sta facendo nella casa?’. In effetti a parte le cose legate alla Gregoraci il giovane si è via via spento senza più creare nemmeno le dinamiche e i divertenti siparietto dell’inizio di questa avventura. Pierpaolo rischia davvero di dover lasciare la casa per colpa di Elisabetta oppure il pubblico continuerà a graziare i due piccioncini?



