Giulia Salemi incinta, come ha reagito il figlio di Pierpaolo Pretelli?/ “Si è commosso, voleva un fratello”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio, la reazione del piccolo Leo

Dopo mesi di indiscrezioni e voci è arrivata la tanto attesa ufficialità riguardo al rapporto degli ex concorrenti del Grande Fratello, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano ora un figlio e adesso non è più un mistero per nessuno, visto che l’influencer di origini persiane con un commovente messaggio pubblicato su Instagram ha rotto il silenzio con il lieto annuncio che ha raccolto fiumi di commenti e auguri, ovviamente: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita, desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile, sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi

Ma come ha reagito Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli (proprio nei giorni scorsi ha compiuto 7 anni ed è stato celebrato dal papà) nato dalla precedente storia con Ariadna Romero? A rivelarlo ci ha pensato la stessa attrice e modella con un emozionante intervento su X: “Che notizia meravigliosa! L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina!!!! Auguri!!!

L’emozionante messaggio di Giulia Salemi sui social: “Sono grata alla vita”

Non poteva esserci un proseguimento d’estate migliore per l’influencer e futura moglie di Pierpaolo Pretelli, che sempre in un post pubblicato su Instagram si è detta particolarmente felice per questo regalo così prezioso ricevuto: “Sono certa che il papà mi farà sempre sentire protetta e al sicuro, siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande, adesso siamo pronti a vivere per te…mamma e Papà” ha concluso così la lettera emozionante sui social Giulia Salemi che adesso non attende altro che il momento del primo abbraccio, in attesa di capire se il piccolo Pretelli sarà un maschietto o una femminuccia.

E per un curioso scherzo del destino la modella è rimasta incinta nello stesso anno di un’altra coppia che ha condiviso con loro il percorso al Grande Fratello Vip nel 2021, ovvero Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che abbracceranno il loro piccolo a inizio settembre, mentre i tempi per Pierpaolo e Giulia Salemi saranno ovviamente più lunghi e meglio specificati nel corso delle prossime settimane.











