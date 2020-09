Pierpaolo Pretelli stringe all’angolo Elisabetta Gregoraci/ Abbracci in piscina al GF

Pierpaolo Pretelli stringe all’angolo Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Fino a quando potrà resistere la bella calabrese? I due continuano ad essere nell’occhio del ciclone mentre sui social tutti li tengono d’occhio cercando di beccare il frame giusto e seguendo la regia che possa permettere loro di capire come si evolvono le situazioni in casa. Anche ieri è successo di tutto perché i due hanno preso parte ad una festicciola organizzata dal Grande Fratello Vip tra bibite e alcolici per poi darsi ad una serie di balli che spesso li hanno visti vicini, con lui pronto a stringerla, toccarle i fianchi e ballare vicino a lei. Come se non bastasse, sembra che le temperature si siano poi alzate di ora in ora fino a che non sono finiti in quello che possiamo definire “il luogo del delitto”.

ELISABETTA GREGORACI MESSA ALL’ANGOLO DA ELISABETTA GREGORACI AL GF VIP

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti in piscina ed è stato a quel punto che, proprio come ha fatto ieri il velino a letto, le distanze si sono accorciate e lui ha stretto la showgirl in un angolo per abbracciarla. “L’agguato” è finito con un niente di fatto visto che la Gregoraci lo ha liquidato con tanti sorrisi e un lungo abbraccio. La corte serrata di Pierpaolo Pretelli potrebbe portare davvero a qualcosa? I fan sono convinti di sì ma se teniamo conto che la showgirl è entrata in casa solo da qualche giorno, non osiamo pensare come si arriverà fino a dicembre con questi continui avvicinamenti (salvo nomination ed eliminazioni).



