Pierpaolo Pretelli “Tale e Quale Show? Felicissimo”/ “Nozze con Giulia? Per ora…”

Per Pierpaolo Pretelli, questa è davvero ‘L’estate più calda di sempre’. Al successo del suo brano estivo si aggiunge, infatti, la conferma che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. In collegamento a Uno Weekend, su Rai 1, l’ex gieffino ha confessato tutta la sua gioia: “Sono felicissimo! Da fan storico di Tale e Quale sono super orgoglioso di fare parte di questo cast e non vedo l’ora di iniziare, ne vedremo delle belle!” D’altronde, anche con Giulia Salemi le cose vanno alla grande: “Sta andando benissimo! Siamo felici, complici, faremo questo weekend a Maratea e non vedo l’ora di andare a fare un bel bagno nella mia terra con Giulia. Poi andremo in Sardegna e Sicilia.” ha svelato Pierpaolo. I due sono molto felici insieme, ma per il matrimonio c’è ancora tempo: “Ancora no! Nessuna proposta, per ora le ho cantanto la canzone ‘prendiamo un volo e andiamo’, poi vediamo dove andiamo”, ha chiarito.

Gemelle Kessler, Ellen e Alice/ "Dadaumpa? A 82 anni ci alleniamo ancora!"

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Fariba? Prima fan della coppia”

Intanto Pierpaolo Pretelli ha incontrato sua suocera Fariba Tehrani: “Ho avuto modo di conoscere Fariba e devo dire che mi sta molto simpatica, è un personaggio! Lei ha super approvato questa storia d’amore, quindi abbiamo il suo supporto.”, ha spiegato. Tornando alle soddisfazioni lavorative e al brano, in particolare, Pierpaolo ha raccontato com’è nato: “Sono piacevolmente stupito, anche perché il progetto era nato come ‘progettino’. Poi ho avuto modo di conoscere Shade e la sua produzione ed è venuto fuori davvero un bel testo, un bel brano. Siamo riusciti a coinvolgere anche la Warner… non male insomma!” ha concluso, soddisfatto.



LEGGI ANCHE:

Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata oggi 24 luglioGianmarco Onestini secondo a Supervivientes 2021/ Il fratello Luca sbotta "problemi con il televoto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA