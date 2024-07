Il mondo della recitazione e più nello specifico è da anni terreno di successi per uno dei migliori attori dell’attuale panorama italiano: Pierpaolo Spollon. Dal teatro al piccolo schermo, la sua crescita è evidente e dopo aver fatto breccia nel pubblico con Doc – Nelle tue mani e con la fiction Bianca si è di recente tuffato anche nel settore editoriale con il romanzo “Tutto non benissimo”.

Come racconta Today, proprio in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Tutto non benissimo”, Pierpaolo Spollon si è lasciato andare ad un annuncio inatteso. Ai microfoni dell’Ansa ha infatti spiegato di volersi prendere una pausa dall’attività sul set: “Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. Perché corriamo, corriamo, corriamo… Ma dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia”.

Pierpaolo Spollon, dal ‘ritiro’ momentaneo dalle scene al primo libro ‘Tutto non benissimo’

Dunque, Pierpaolo Spollon avverte la necessità di passare maggior tempo al fianco dei suoi due figli e della compagna Angela. Proseguendo nel suo discorso, l’attore si è poi concentrato sul suo esordio editoriale raccontando qualcosa in più sul libro “Tutto non benissimo”. “Essendo la letteratura un’arte che non maneggio, e chissà se lo faccio con la recitazione, ho voluto iniziare da qualcosa che mi appartiene di più; nello scrivere una storia assolutamente di fantasia, un romanzo”. Pierpaolo Spollon – come racconta Today – ha poi aggiunto: “Mi piaceva l’idea di attingere a qualcosa che avesse un immaginario sicuro per me, quindi quello della serialità e di una città che conosco. Una delle cose delle quali sono più orgoglioso è la descrizione di Genova, un luogo che amo”.