Forse non tutti sanno che nella vita privata di Pierpaolo Spollon ci sono la compagna Angela e due figli che, per scelta, ha sempre tenuto alla larga dai riflettori del gossip. In una bella intervista rilasciata di recente sulle pagine di Repubblica l’attore si è però raccontato in maniera più profonda, sbottonandosi sulla sua quotidianità che ruota attorno alla compagna e ai bambini. Per diversi anni ha tenuto tutto in segreto, fintanto che nel 2023 non ha deciso di uscire allo scoperto.

“Avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro”, aveva confidato l’attore. “Un giorno a chi mi stava rivolgendo dei complimenti ho detto che sarei andato appena avrei potuto, che avevo un figlio. Mi rispose che non era possibile perché sul web non c’era scritto”, l’aneddoto di Pierpaolo Spollon.

Pierpaolo Spollon mette al primo posto la sua famiglia e la sua compagna Angela: “Nulla vale di più”

Oggi l’attore ha tolto qualche velo sulla sua vita privata e sentimentale, anche se della compagna Angela si continua a sapere davvero pochissimo. Con grande impegno e determinazione, Pierpaolo è riuscito a proteggere la sua privacy e la sua vita da genitore per diversi anni. Solo ultimamente ha deciso di sganciarsi un po’ di più, spinto forse dall’amore sempre più grande che prova per la sua dolce metà e i piccoli di casa. “I figli sono la mia vita, una grande felicità”, ha detto a La Stampa.

“Mi hanno offerto davvero tanti soldi per parlare dei miei figli, legandoli a dei brand ma la parte personale della propria vita vale più di qualsiasi cifra”. Al punto che per l’attore la sua famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa, prima dei contratti e delle opportunità di carriera. Non è poco. Infatti la sua scelta è stata apprezzata e condivisa da moltissimi fan, che ne apprezzano oltre che le doti attoriali anche e soprattutto quelle umane.