Pierpaolo Spollon: “Nel cast di Ballando con le stelle 2024? Ecco la verità”/ E sui figli confessa…

Concorrenti Ballando con le stelle 2024, Pierpaolo Spollon nel cast? La verità a Da noi a ruota libera

Nei giorni scorsi la pagina su X La TV ha anticipato tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 e nel cast dovrebbe figurare anche Pierpaolo Spollon, giovane attore noto soprattutto per aver interpretato lo specializzando Riccardo Bonvegna in Doc-Nelle tue mani, Nanni in Blanca e tanti altri personaggi in moltissime fiction di successo Rai. Oggi è intervenuto come ospite a Da noi a ruota libera e ovviamente Francesca Fialdini gli ha chiesto se sarà davvero nel cast dello show di Milly Carlucci.

Pierpaolo Spollon sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024? Dopo aver visto la cil dell’anno scorso, in cui è stato Ballerino per una notte insieme a Maria Chiara Giannetta, per promuovere Blanca, ha ‘firmato’ un finto contratto con Paolo Belli per partecipare come concorrente l’anno prossimo. “Talmente bugiardi che non mi hanno mai chiamato” ha premesso Spollon in modo ironico per poi aggiungere serio: “Sto scherzando. È una sorpresa però che io sappia non vado a Ballando poi..” L’attore ha smentito la sua partecipazione ed i rumors che circolano in questi giorni.

Lanciatissimo sulla sua carriera ma riservatissimo sulla sua vita privata Pierpaolo Spollon durante la chiacchierata si è lasciando andare alle confessioni più private. Sempre molto restio a parlare della sua vita sentimentale, poco si conosce sulla misteriosa compagna di Pierpaolo Spollon, Angela, con cui ha avuto due figli. Ed oggi parlando con Francesca Fialdini di gioia e cosa gli crei gioia nella vita ha confessato: “Quando provo gioia? C’è un momento nella quale provo molta gioia, adesso faccio una sviolinata da papà, però devo dirti che quando mi addormento con i miei bambini e si addormentano prima loro, non sempre tante volte mi addormento prima io di loro, si addormentano e sento quel respiretto vicino e ce li ho abbracciati, lì provo tanta gioia, per il resto del tempo non posso dire cosa gli farei ma quando dormo provo tanta gioia.” Ed infine si è sbilanciato sul suo ultimo libro

per parlare del suo primo romanzo dal titolo Tutto non benissimo dove parla di emozioni, dall'ansia alla rabbia, dalla commozione all'entusiasmo.











