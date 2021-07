Piersilvio Berlusconi “Marcuzzi fuori da Mediaset? Ci ha lasciato lei”/ “Spero torni”

Piersilvio Berlusconi, in un incontro per la presentazione dei palinsesti del prossimo autunno, ha dichiarato alla stampa la sua opinione in merito all’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset. “Ho grandissimo affetto e stima per Alessia, ma è lei che ha lasciato”, ha dichiarato l’amministratore delegato e vicepresidente dell’azienda, come riporta l’Ansa. “Per noi è una ottima conduttrice che ci piace, non c’è niente che non funzioni. – ha tenuto inoltre a specificare, per poi soiegare che – Banalmente non siamo più soliti fare contratti ‘di rete’, in esclusiva a prescindere dal prodotto, per questioni di efficienza. Alessia si è trovata senza un prodotto sicuramente suo, pronto ad andare in onda”.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset/ "Vado via dopo 25 anni con grande sofferenza"

Piersilvio Berlusconi su Alessia Marcuzzi: “Spero torni da noi”

In realtà per Alessia Marcuzzi si era parlato di una trasmissione in onda la domenica pomeriggio, poi affidata a Silvia Toffanin e Anna Tatangelo con “Scene da matrimonio”. “Ne abbiamo parlato, la verità è che c’erano anche problemi economici, perché la domenica dobbiamo spendere poco”, ha spiegato Berlusconi. Infine ha tenuto a sottolineare l’inutilità di alcune polemiche e di come la Marcuzzi non meriti un trattamento del genere: “Alessia non lo merita. Non c’è nessun rancore: a gennaio ma anche prima potrebbe esser in onda con nuovo prodotto tutto suo. – ha spiegato l’AD, aprendo dunque uno spiraglio – Spero che capisca in fretta cosa vuole fare, così può tornare da noi”, ha infine ammesso.

LEGGI ANCHE:

Alessia Marcuzzi, weekend romantico con Paolo Calabresi/ Spunta Stefano De Martino...Alessia Marcuzzi: minacce di morte, truffa e furto di identità/ Incubo sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA