Alessia Marcuzzi lascia Mediaset/ “Vado via dopo 25 anni con grande sofferenza”

Alessia Marcuzzi lascia ufficialmente Mediaset. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram della conduttrice che ha voluto spiegare personalmente ai fans le motivazioni di tale scelta. Da anni volto storico delle reti Mediaset, la Marcuzzi ha deciso di prendersi un momento per se stessa in attesa di nuove sfide. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, inizia così il messaggio diffuso dalla conduttrice che, nel corso degli anni, ha condotto alcune delle trasmissioni Mediaset più amate dal pubblico come Festivalbar, Le Iene, Grande Fratello, L’isola dei famosi e tanti altri. Decidere di lasciare un’azienda in cui è cresciuta professionalmente e umanamente non è stato facile per Alessia che ha preso tale decisione dopo una lunga riflessione.

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset: pausa per la conduttrice

Dopo aver lasciato la conduzione dell’Isola dei Famosi e aver concentrato le proprio energie sulle Iene, Alessia Marcuzzi spiega di non riuscire più a vedersi al timone dei programmi che le sono stati proposti. Da qui la decisione di lasciare definitivamente l’azienda. “È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono“, ha concluso. Ora per la Marcuzzi inizia un momento di pausa in attesa di nuove avventure.

