Pietra giapponese rotta: “Ora il demone è libero”/ Paura a Tokyo “Se la tocchi muori”

Si è rotta la pietra giapponese famosa per essere la “pietra assassina”. Si tratta di una leggenda che sta facendo spaventare e non poco la popolazione nipponica, e ad alimentarla, come scrive Il Messaggero, c’è il fatto che “Sessho-Seki”, il nome del masso in questione, sarebbe in grado di uccidere chiunque la tocchi. Al suo interno albergherebbe un demone che è stato rinchiuso per secoli ma che ora sarebbe quindi a piede libero, pronto a scatenare la sua ira. E secondo i social, non è da escludere la guerra in Ucraina sia direttamente collegata a questo evento.

Bianchi: “I giovani stanno male, vanno ascoltati”/ “Pandemia che dura da 10 anni”

Stando a quanto racconta la leggenda, all’interno della pietra giapponese che si è rotta vi sarebbe il cadavere trasformato di Tamamo-no-Mae, una splendida donna che aveva fatto parte di un complotto segreto ordito da un signore della guerra feudale con lo scopo di uccidere l’imperatore Toba, regnante del periodo 1107-1123. Ma c’è di più perchè la vera identità di questa donna sarebbe lo spirito di una malvagia volpe a nove code.

Bassetti: “I profughi si devono vaccinare”/ “Non solo covid, anche morbillo e polio”

Per diversi secoli questa “cattivona” è rimasta incastonata in una roccia maledetta in grado di uccidere chiunque si avvicinasse esalando gas velenosi, ma nelle ultime ore si sarebbe spaccata, così come avvistato da coloro che si sono recati presso le sorgenti termali sulfuree a Tochigi, vicino Tokyo, dove appunto si trova lo stesso masso.

Il fattaccio è stato poi immortalato più volte sui social, e un utente ha scritto: “Sento di aver visto qualcosa che non dovrebbe essere visto”, un tweet che ha raggiunto quasi 170mila mi piace, facendo ovviamente il giro del mondo. Secondo i media locali alcune crepe erano apparse da tempo nella roccia, e come riferito da Masaharu Sugawara, il capo di un gruppo di guide volontarie locali, si è trattato semplicemente del corso della natura. A questo punto è possibile che la pietra venga riparata per riportarla alla sua forma originale, sperando ovviamente che tutti coloro che la tocchino non muoiano…

Olena Zelenska, moglie Zelensky/ Dal rifugio agli appelli: la guerra della first lady

The Sessho-seki, a famous rock in Nasu, Japan that was said to have imprisoned the evil nine-tailed fox demoness Tamamo-no-Mae, was found broken in half.

After nearly 1,000 years, the demon vixen is presumably once again on the loose. https://t.co/Fz3yRLy4qQ

— Nick Kapur (@nick_kapur) March 6, 2022