Le Olimpiadi di Parigi 2024 possono ancora regalare emozioni al tifo italiano; per tale obiettivo, in prima linea oggi – 6 agosto 2024 – Pietro Arese pronto a cimentarsi nella finale dei 1500 metri. Anche per lui, dato il grado di attenzione scaturito per i meriti sportivi, si accendono le luci del gossip e ciò che emerge è quanto mai romantico. La fidanzata Ludovica Cavalli – come riporta il portale Runners World – è un talento della medesima disciplina e sta condividendo con il campione le emozioni della rassegna olimpica.

Se per Pietro Arese oggi è il giorno della finale dei 1500 metri maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024, per la fidanzata Ludovica Cavalli sarà invece la batteria 3 con il sogno di raggiungere il medesimo traguardo e vedere dunque a portata di mano podio e medaglia. Insomma, una storia d’amore sublimata dallo sport e che in questi giorni li vede condividere nella totalità uno degli appuntamenti sportivi più ambiti.

Pietro Arese e la fidanzata Ludovica Cavalli: amore ‘al quadrato’ grazie allo sport

Pietro Arese e la fidanzata Ludovica Cavalli: entrambi mezzofondisti, ma soprattutto innamorati. Sui social non amano però mostrarsi nella loro quotidianità; spulciando i profili di entrambi si scoprono innumerevoli post che raccontano le rispettive imprese sportive, gli allenamenti. Sono dunque rari gli spunti che riguardano il privato e la vita lontana dalle occasioni sportive. Non c’è motivo di dubitare che la liaison sia quanto mai solida e forse impreziosita proprio per la passione in comune per lo sport.