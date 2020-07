Pietro dalle Piane feticista “Amo i piedi”/ Antonella Elia: “Non pensavo dicesse…”

Signori e signore, Pietro Dalle Piane non solo è riuscito a bere una vodka lemon infastidendo Antonella Elia dall’altra parte, ma ha svelato anche un segreto che la sua compagna conosce bene ma che non pensava diventasse di dominio pubblico. Questo è il risultato della prima puntata di Temptation Island 2020, il succo dei primi tre giorni che le coppie hanno passato nel villaggio regalandoci il meglio già ieri sera, la rivelazione che Pietro dalle Piane è un feticista compresa. A rivelarlo è stato proprio lui che parlando con una delle single nel villaggio, ha rivelato di essere feticista e di avere una passione per i piedi femminili. A quel punto Antonella Elia, senza rivelarsi troppo sconvolta, ha confermato di saperlo ma che non pensava che lui lo potesse rivelare a tutti in questo modo.

LA CONFESSIONE HOT DI PIETRO DALLE PIANE IN TEMPTATION ISLAND 2020

Come se questo non bastasse, Pietro dalle Piane si è messo a fumare dicendo che di solito non lo fa, cosa che Antonella Elia ha smentito subito vedendo il video, e poi si è lasciato andare a qualche bicchiere di troppo tanto da mettersi a cantare. In tutto quello che ha visto l’unica cosa che ha fatto infuriare Antonella Elia è stata proprio questa: “Quando beve diventa troppo simpatico. Non doveva tenere il bicchiere in mano. Infranta la prima promessa: mi sta sulle balle”… “Se questo beve davvero finisce nel letto di qualcuna”. Intanto, l’Italia che ieri era davanti allo schermo per la prima puntata di Temptation Island Vip si è focalizzata sulla sua “perversione” sessuale…

