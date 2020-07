ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE, TEMPTATION ISLAND 2020/ Coppia in crisi per…

La prima puntata regalerà al pubblico di Temptation Island 2020 grandi sorprese. Tutto grazie ad una coppia in particolare: quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Si tratta di una delle due coppie Vip di questa nuova edizione che regalerà colpi di scena, come il promo della prima puntata ci anticipa. “Tutte le certezze possono crollare in un attimo!” sono le parole di Pietro ad una tentatrice. Il riferimento è proprio al rapporto con la sua compagna Antonella, che si è detta pronta a farlo ingelosire. Pare, però, sarà lui a farle questo effetto. La coppia, insomma, sembra destinata a finire in crisi già alla prima puntata: come reagirà Antonella vedendo i primi video di Pietro? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Antonella Elia e Pietro Delle Piane già in crisi?

Inutile negarlo: la coppia più attesa di questa edizione di Temptation Island è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La loro storia d’amore, d’altronde, ha appassionato i telespettatori già al tempo della partecipazione dell’Elia al Grande Fratello Vip, durante la quale sono arrivate nella Casa per la showgirl segnalazioni del suo compagno assieme all’ex fiamma Fiore Argento. 56 anni lei, 46 lui, Antonella e Pietro sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma che non siano mancate difficoltà in questi mesi, soprattutto dopo l’ingresso della Elia nella Casa del GF Vip. Dopo il reality i due si sono riscoperti più innamorati che mai e sono pronti oggi a mettere alla prova il loro rapporto a Temptation Island.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, primi problemi a Temptation Island

“Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini” ha dichiarato Antonella Elia alle telecamere di WittyTv prima di intraprendere l’avventura a Temptation Island con Pietro Delle Piane. Lui, d’altro canto, si è detto molto geloso e per questo l’ha anche avvertita. Eppure Amedeo Venza ha svelato che le cose starebbero andando già male: “Pare che Antonella sia in profonda crisi per il comportamento allucinante – ha scritto il blogger sui social – di Pietro alle prese con una bellissima tentatrice. Si mormora che Antonella abbia chiesto già il falò di confronto e lui abbia rifiutato”.Insomma, la coppia sarebbe già in crisi. Riuscirà a superare questa avventura e a lasciare il programma insieme?



