Pietro Delle Piane compagno Antonella Elia/ Prosegue la guerra contro Fernanda Lessa

Pietro Delle Piane non perde occasione di prendere le parti della sua compagna, Antonella Elia, in vista dei continui attacchi dei suoi detrattori. L’occasione, solo pochi giorni fa, è stato il nuovo appuntamento di Live non è la d’Urso, dove l’attore ha sottolineato tutte le mancanze che Fernanda Lessa, fresca di eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 4, avrebbe avuto nei confronti di Antonella Elia. “La situazione non è proprio semplice […] quindi, parlare di queste cose mi viene difficile – ha detto il compagno della Elia riferendosi all’emergenza coronavirus – però, con grande simpatia, voglio dire che certo Fernanda, ogni volta che vedeva Antonella… farsi il segno della croce! È una provocazione. Poi – ha aggiunto – la storia dei biscotti ha invaso la privacy di Antonella, è andata a prendere i biscotti che erano destinati ad Antonella, poi è andata da Zequila e ha sventolato il trofeo. Poi – ha precisato – avendola pure aizzata fisicamente dicendo “vieni vieni, vieni vieni”… è una provocazione”.

PIETRO DELLE PIANE: DOPO LA PACE, LO SCONTRO

Al di là degli attacchi a Fernanda Lessa, rea di aver dato addosso alla sua fidanzata, Antonella Elia, Pietro Delle Piane ha deciso di moderare i toni e, nel corso di Live non è la d’Urso, ha sottolineato l’importanza che la pace televisiva sancita fra le due abbia avuto su tutta questa vicenda: “sono felice che poi, alla fine – ha detto il compagno della Elia – si siano abbracciate e abbiano fatto pace, soprattutto in questo momento. Sono felice di questo – ha aggiunto – e vi mando un abbraccio; un abbraccio anche a Fernanda”. Tuttavia, la successiva replica della Lessa, determinata a stabilire le proprie ragioni, ha di fatto riaccesero la scintilla e fra i due è scoppiata nuovamente la querelle. “(Antonella Elia, ndr) ha rotto la mia mascherina, mi ha stretto il seno, mi ha tirato per il braccio”, ha detto la modella; ma Delle Piane ha minimizzato sottolineando che “dal video non sembrava così, dal video sembrava fossi stata tu a provocare fisicamente lei e che tu avessi dato una botta a lei”.

PIETRO DELLE PIANE ATTACCA IL MARITO DI FERNANDA LESSA

Con il riaccendersi della querelle tra Pietro Delle Piane, Fernanda Lessa ha chiesto di poter prendere le distanza da lui e di non voler essere più coinvolta in alcun confronto in cui sia contemplata la sua presenza: “Con questo signore preferirei non avere a che fare”, ha detto l’ex modella. “Ho già avuto a che fare con la sua signora e mi è bastato, ti auguro il meglio nella tua vita, ma – ha precisato – preferirei non parlarti”. L’occasione ha spinto quindi Pietro Delle Piane ad abbandonare ogni proposito rappacificatore, chiamando in causa anche il marito di Fernanda Lessa: “Tuo marito, su Instagram, ha scritto una cosa molto grave e irresponsabile, soprattutto in un momento del genere, in cui si parla di violenza sulle donne”, ha detto il compagno della Elia riferendosi alla frase “fossi stato in te (in Fernanda Lessa, ndr) le avrei tirato una testata”; “è una cosa terribile, bruttissima – ha precisato Delle Piane – Le donne non si toccano nemmeno con un fiore, se tuo marito ha qualcosa da dire e vuole sistemare delle situazioni […] mi può telefonare e ne parliamo io e tuo marito, se è un uomo”.



