Pietro Delle Piane compagno di Antonella Elia/ “Ognuno ha la sua casa, ma…”

Pietro Delle Piane e Antonella Elia dopo essersi lasciati in diretta tv a Temptation Island, la coppia ha continuato a far parlare di sé nei salotti televisivi. Una storia complessa e controversa quella tra l’attore e la conduttrice che, nonostante tutto e tutti, sarebbero tornati nuovamente insieme. La Elia oggi è molto serena e si vive questa relazione con grande tranquillità. Proprio sui social la ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto: “per me è la prima volta che ho una relazione così lunga” confessando che non è mai stato facile per lei restare molto a lungo in una relazione. La coppia ha attirato sempre molto polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei programmi. Una su tutte quella fatta dall’attore e doppiatore che, ospite di Barbara d’Urso, ha rivelato che a Temptation Island ha seguito un copione.

Parole forti quelle pronunciate da Delle Piane che è stato letalmente travolto da un ciclone mediatico. Dopo le distanze prese dalla padrona di casa Barbara d’Urso, anche la Fascino PGT di Maria De Filippi si è mossa con un’azione legale verso il fidanzato della Elia. La conduttrice, pur trovandosi nel mezzo, ha difeso il compagno rispondendo a tono anche sui social “non parlare mai più così di Pietro!”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è amore vero

Una cosa è certa: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono legati da un sentimento davvero speciale. Proprio la conduttrice parlando del suo uomo ha rivelato: “è amore vero. Stiamo insieme” confermando dalle pagine di Diva e Donne il ritorno di fiamma con l’attore e doppiatore. La Elia ha però precisato: “ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”.

Una relazione che prosegue nonostante i tantissimi alti e bassi, le litigate social e non. Un amore che per la Elia ha un valore speciale cisto che parlando delle passate relazioni ha detto: “se il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

